Erfurt im Ausnahmezustand: Clueso macht sein Konzert zur Kampfansage

An diesem Wochenende blickt ganz Deutschland nach Erfurt. Sowohl musikalisch als auch politisch wird es in der idyllischen Stadt in Thüringen turbulent. Ein AfD-Parteitag, Gegenproteste, Roland Kaiser und ein Clueso-Konzert versetzen Erfurt in einen Zustand, der einem Festivalgelände ähnelt – einen Zustand, vor dem laut Clueso „alle Schiss haben“. Während ein Angriff von Dächern erwartet wird, als wäre Erfurt eine Karte aus Assassin’s Creed, erklärt auch Clueso sein Konzert zu einem durchaus politischen. Doch so war das zunächst gar nicht geplant.

Haltung zur AfD

Als Clueso sein neues Album mit passender Tour plante, konnte noch niemand ahnen, dass die AfD das Datum auch für einen Parteitag wählen würde. Vierter Juli, da kommen einem zwei historische Daten in den Sinn: Der Amerikanische Unabhängigkeitstag (da fallen uns nur schwer Vergleiche ein) und der 100. Gründungstag der Hitlerjugend.

Die Stadt Erfurt sagte den AfD-Parteitag erst nach dem geplanten Domplatz-Konzert am Samstag, den 4. Juli, zu. Ein Zufall, der zugleich bitter und durchaus passend erscheint. Denn da am Vorabend auch noch Roland Kaiser performt, finden sich gleich zwei Künstler am Wochenende in Erfurt, die sich offen gegen die AfD aussprechen. Somit wird aus einem einfachen Domplatzkonzert direkt ein politisches Statement.

Als Clueso in einem „Spiegel“-Interview nach der Lage im Osten gefragt wird, spezifiziert er seine Haltung gegen die AfD und die Gegendemos. Laut ihm sei ein „Fick die AfD“ schlicht zu simpel gedacht. Er ist vielmehr besorgt um die Spaltung der Stammtische im Osten und bemerkt, dass man es in der Vergangenheit verpasst habe, zu kommunizieren und die Leute abzuholen. Da man den Musiker auch privat öfter mit Kapuze auf Demos antreffen konnte, überrascht es kaum, dass er fast bedauernd äußert, dass er es am Samstag eventuell nicht schafft, zur Gegendemo vor dem Messegelände zu kommen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ein politisches Zeichen

Schließlich sieht er an diesem Wochenende jedoch die Pflicht bei sich, ein politisches Zeichen zu setzen, und kündigte an, ein Gedicht zu lesen und „Love the people“ zu spielen. Mit ein bisschen Reggae-Vibes kann man sich eben noch am besten entspannen. Somit wird sein Konzert selbst zur Gegendemo, dennoch will er auch einfach als Clueso auftreten. Ob er es nach seinem Konzert noch zur Demonstration zum Messegelände schafft, bleibt offen. Allerdings seien auch einige seiner Musikerkollegen vor Ort, die eventuell bei ihm auftreten und zur Gegendemo kommen würden. Ein älteres Zitat von ihm scheint an diesem Wochenende in Erfurt dabei wieder präsenter denn je zu sein: „Ich will nicht in einem Land aufwachen, das von Radikalen regiert wird.“

Sicherheitsbedenken

Neben den friedlichen Gegendemos gibt es zudem linksradikale Gruppen, die die AfD als faschistische Partei ansehen und somit ein Recht darin sehen, den Parteitag zu unterbinden. Es ist von einem Sturm des Parteitags bis hin zu Angriffen von Dächern die Rede. Zudem wird der Tag zum „Endgame-Szenario“ erklärt. Kein Wunder also, dass Offizielle wie Polizei oder Feuerwehr „Schiss“ haben.

Falls ihr euch fragt, wie ihr am besten zum Konzert kommt, ohne an von Dächern fliegenden Steinen vorbeizumüssen, könnt ihr euch hier informieren.