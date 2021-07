Foto: Anna Barclay for Glastonbury Festival via Getty Images, Matt Cardy. All rights reserved.

Wie heißt das neue Coldplay-Album und worum geht es?

„Music Of The Spheres“. Sci-Fi und Weltall scheinen die großen Themen auf der neuen Platte zu sein. Darauf weist die Band auch in einem Instagram-Post zur Ankündigung der LP hin: „Everyone is an alien somewhere’“.

Was sagen Coldplay über ihre neuen Songs?

Wann erscheint das neue Coldplay-Album?

VÖ-Termin für „Music Of The Spheres“ ist der 15. Oktober.

Gibt es schon ein Cover-Artworks?

Ja. Es gibt gleich mehrere Graphiken, die natürlich den Weltraumbezug in den Mittelpunkt rücken.

Gibt es auch eine Vinyl-Fassung?

Ja – und sie verspricht, dass jede Scheibe ein Unikat ist. „MOTS Vinyls are made from recycled colored vinyl materials – making every copy unique. With every physical piece of music purchased on the Coldplay Store, the band will plant one tree with their partners at onetreeplanted“

Was ist mit der Tracklist?

Sie ist, sagen wir mal, besonders. Mehrere Songs gibt es in Form von Emojis.

1.

2. #HigherPower

3. Humankind

4. ✨

5. Let Somebody Go

6. ♥️

7. People of the Pride

8. Biutyful

9. 🌎

10. My Universe

11. ♾

12. Coloratura

Gibt es schon neue Songs zu hören?

Bereits im Mai veröffentlichten Coldplay eine erste Single: „Higher Power“. Es ist einer der meistgestreamten Songs des Jahres. Passend zum übergeordneten Thema der neuen Platte fand die Premiere im Weltraum in der ISS statt.

Am Freitag (23. Juli) erscheint „Coloratura“. Das abschließende Stück von „Music Of The Spheres“ hat eine Spielzeit von 10:18 Minuten. Damit ist es der längste Song im Coldplay-Werkkatalog.

Gibt es noch mehr Eindrücke von „Music Of The Spheres“?

Es gibt einen Trailer mit dem Titel „Overtura“, der als eine kosmisch animierte Reise durch das Planeten-Artwork des Albums gedacht ist. Kombiniert ist er mit kurzen Clips der zwölf neuen Tracks.

Gibt es schon Tour-Pläne?

Konkrete Termine gibt es noch nicht. Aber der CEO von Coldplays Plattenfirma kündigte bereits an, dass die neue LP darauf ausgerichtet ist, die Band wieder in die großen Stadien zu bringen und mit einer Welttournee 2022 zu rechnen ist.

