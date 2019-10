Coldplay: Tracklist für neues Album „Everyday Life“

Das Poster wurde nur Stunden später wieder aus der Öffentlichkeit entfernt. Es zeigt auch einen mysteriösen Termin. Kommt schon Ende der Woche eine neue Single?

Coldplays angebliches „experimentelles“ Album könnte sich mit einem kürzlich in São Paulo aufgetauchten Poster ankündigen. Chris Martin und Co. sollen vor Ende des Jahres ein „künstlerisches“ Album veröffentlichen, bevor sie eine eher „Mainstream"-Platte im Jahr 2020 rausbringen. „Das erste Album ist die experimentellere Seite von Coldplay, sie werden wahrscheinlich erst 2020 touren, wenn das Nächste kommt“, sagte eine Quelle kürzlich The Daily Star. Inmitten dieser Gerüchte berichtete die Fanseite Coldplaying am 15. Oktober, das Promo-Artwork für die erste LP sei in São Paulo zu sehen. Die Seite behauptet, dass das Poster an der Metro-Station „Paulista“ aufgehängt wurde und nur wenige…