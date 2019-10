Das wird Sie auch interessieren





Letzte Woche hatte sich plötzlich die Gerüchteküche fast nur noch um ein neues, vielleicht sogar zwei neue Alben von Coldplay gedreht. Die Band kündigte ihre Rückkehr mit einer Reihe von Plakaten an, die in Berlin, Hongkong, Sydney und anderen Städten auf der ganzen Welt zu sehen waren.

Sie änderten auch ihr Profilbild in den sozialen Medien in ein Bild von Sonne und Mond und lösten damit Spekulationen aus, dass ihr angeblich „experimentelles“ Album auf dem Weg ist, von dem bereits zuvor die Rede war.

Nun verrät ein Brief, den Coldplay an Fans auf der ganzen Welt verschickt haben, dass die Briten am 22. November ein Doppelalbum veröffentlichen werden – aufgeteilt in zwei Hälften mit den Namen „Sunrise“ und „Sunset“.

In dem Brief steht: “In the classifieds you might write ‘double album’ for sale, one very careful owner. One half is called ‘sunrise’, the other ‘sunset’. It is out 22 November. It is sort of how we feel about things. We send much love to you from hibernation. Chris, Jonny, Guy and Will Champion.“

Coldplay 2020 auf Tour?

Beste Nachricht für Fans: Es kommt in Kürze noch ein weiteres Album! Es könnte „Everyday Life For 100 Years“ heißen und als Pop-Platte im nächsten Jahr erscheinen. Dazu wird wahrscheinlich eine große Welttournee kommen.

Zuletzt gab es Gerüchte, die auf der Fan-Site „Coldplaying“ gestreut wurden, dass schon bald ein neuer Song zu hören sein wird. Ein italienisches Fan-Forum teilte sogar eine neun Stücke umfassende Tracklist, die allerdings mit Vorsicht zu genießen ist. Sollte sich diese Liste als authentisch erweisen, dann würde die Platte auch einen Titel mit dem Namen „Mission A.B.O.R.T.“ enthalten – eine Kooperation mit dem französische Elektronik-Duo Daft Punk. Das wäre allerdings eine Sensation. Aber natürlich könnte all dies auch der Fantasie eines Fans entspringen.

