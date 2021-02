Foto: NBCU Photo Bank via Getty Images, NBC. All rights reserved.

Coldplay werkeln anscheinend an einer neuen LP mit dem Namen „Music Of The Spheres“. So berichtete es eine der Band nahestehende Quelle der britischen Zeitung „The Sun“: „Chris und Co. haben schon seit einer Weile Andeutungen gemacht, aber jetzt kommt es endlich in die Gänge.“

Album-Titel bereits markenrechtlich geschützt

Fast zwei Jahre nach ihrer Vorgänger-Platte „Everyday Life“ sollen Coldplay momentan damit beschäftigt sein, ihr neuntes Studio-Album fertigzustellen. „Sie haben während des Lockdowns fleißig an neuer Musik gearbeitet und das wird alles auf eine Platte kommen, die den Arbeitstitel ‚Music Of The Spheres‘ trägt.“

So wird ebenfalls berichtet, dass der Titel der Platte bereits offiziell angemeldet wurde, um ihn als Copyright zu schützen. Dies schließe auch „Merchandising und alles, was sie für eine Tournee brauchen würden“, mit ein, wie die anonym bleibende Quelle erzählte.

Das Management von Coldplay ließ jede Anfrage zu diesem Thema unbeantwortet. Details zu einem möglichen Veröffentlichungstermin oder gar einer Tour gibt daher noch nicht.

Gerüchte kursieren bereits seit längerer Zeit

Fans der Band spekulieren schon längere Zeit über ein neues Album namens „Music Of The Spheres“. Sie entdeckten bereits erste Hinweise auf dem vorherigen Album namens „Everyday Life“. So stand in der Mitte der Vinyl-Platte der Satz „Music Of The Spheres“ mit der winzigen Beschriftung darunter: „Coldplay coming soon“.

Sänger Chris Martin hatte bereits in Interview zur Veröffentlichung der letzten LP davon gesprochen, dass man deutlich mehr Musik aufgenommen habe. Schon vor der überraschenden Präsentation von „Everyday Life“ behauptete eine anonyme Quelle, dass die Band gleich zwei Platten in der Hinterhand habe, eine mit eher ungewöhnlichen Songs und eine mit „Mainstream-Sound“.