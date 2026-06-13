Wird Country jetzt zur Yacht-Rock-Zone?

Buy me a boat? Das war 2015. Dieses Jahr verlässt Country – zumindest ein paar ihrer führenden Männer – die Fischerboote und Pontons und steuert in die entspannten Gewässer des Yacht Rock.

Am Freitag veröffentlichte Keith Urban sein 13. Album, „Flow State“, eine Sammlung aus Coverversionen von Klassikern wie „Steal Away“, „Summer Breeze“ und „Just the Two of Us“ – mit Little Big Town, John Mayer und dem Meister des Smoothen himself, Michael McDonald. Co-produziert wurde es von Dann Huff, der in den Achtzigern als Sessionmusiker auf einigen der prägendsten Yacht-Rock-Platten gespielt hat. Urban hat erzählt, dass das Projekt als zufälliges Gegenmittel gegen den Stress unserer Zeit entstand – und ja, das versteht man: Wer hat sein Herz nach einer Trennung in aufgewühlten Zeiten nicht schon mal mit ein bisschen Doobie Brothers beruhigt? Urban jedenfalls schon.

Er ist nicht der Einzige in Nashville, den Yacht Rock gerade fasziniert. Songs wie Morgan Wallens „7 Summers“ haben diese entspannten West-Coast-Vamps bis ins Country-Radio getragen. Und letzten Monat startete Lady As Charles Kelley auf SiriusXM Yacht Rock Radio die Show „Y’all Aboard“, in der er seine liebsten Smooth-Tracks mit Gästen wie Russell Dickerson, Dustin Lynch, Trisha Yearwood und anderen auflegt. Das Ziel, so schrieb er in einem Instagram-Post, sei zu zeigen, dass Country Music „viel mehr gemeinsam hat, als man denkt“ mit dem Genre, das vor allem mit entspanntem Poolside-Listening, R&B-Tönen und jazzigen Riffs assoziiert wird.

Country trifft Smooth

„Ehrlich gesagt glaube ich, die Leute wären überrascht, wie viele Country-Künstler vom Yacht Rock geradezu besessen sind“, sagt Kelley zu ROLLING STONE. „An dieser Musik ist einfach etwas Tröstliches. Die Themen drehen sich viel um ‚verlorene Liebe‘ und ‚wie ich meine Frau falsch behandelt habe‘ – das deckt sich ziemlich gut mit klassischem Country. Sogar manche dieser komplexen Akkordstrukturen erinnern an älteren Country. Aber vor allem ist es Eskapismus. Es ist Feel-good-Musik, pure gute Stimmung, das Zeug, das man am Strand auflegt. Country-Künstler reden nicht unbedingt viel darüber, aber Yacht Rock ist eines dieser Genres, das mir immer wieder begegnet. Alle lieben es.“

Kelley hat zwar noch kein Yacht-Rock-Projekt angekündigt, aber er hat kürzlich eine neue Single mit Maren Morris veröffentlicht – eine eher am Adult Contemporary orientierte Neuinterpretation seines Songs „Can’t Be Alone Tonight“. Mit knackiger Produktion, fließenden Keys und präzisen Harmonien ist das durchaus yacht-adjacent.

Das wirft eine Frage auf: Ist reifer Country-Pop einfach ein Binnensee-Cousin des Yacht Rock? Kelleys These, dass sich die Genres stärker überschneiden als man denkt, ist tatsächlich ziemlich treffend – vorausgesetzt, man ist nicht zu eng bei der Definition (was viele Yacht-Rock-Kenner allerdings sind, das sei fair gesagt). Künstler wie Ronnie Milsap und Jimmy Webb bewegen sich mühelos in beiden Welten – die Website und der Podcast „Yacht or Nyacht“ bewertet Milsaps „Where Do the Nights Go“ mit 60,5 Punkten.

Nashville und die Kaimauer

Viele andere borgen sich die Ästhetik des Stegs aus, Kenny Chesney und Zac Brown Band zum Beispiel. Dolly Parton hat einen der höchstbewerteten Nashville-Einträge bei „Yacht or Nyacht“: ihr „Some Old Fool“ von 1980, das auch reichlich Disco-Einflüsse trägt – eine Kombination, die dank Kacey Musgraves, Miranda Lambert und anderen gerade ihre eigene twangige Renaissance erlebt. Und diesen Herbst, wer zum Moon-Crush-Beach-Vacation-Festival von Old Dominion reist, darf sich auf ein Set der Nashville Yacht Club Band freuen, die sich als die erste Adresse der Stadt für Seventies- und Eighties-Coverbands bezeichnen.

„Wir spielen seit ein paar Jahren monatlich im Scoreboard in Music Valley“, sagt Nashville-Yacht-Club-Band-Leader Jay Barclay. „Das ist eine sehr traditionelle Country-Location, also war ich ehrlich gesagt nicht sicher, wie das ankommen würde, als sie mit der Idee auf uns zukamen. Aber es ist ein riesiger Erfolg geworden. Die Leute können von diesen Songs einfach nicht genug kriegen. Sie bieten eine kleine Flucht aus dem Alltagsstress.“

Wo landet Urban also auf der Yacht-or-Nyacht-Skala? „Wir Yacht-Rock-Typen sind bei der Definition von Yacht Rock ziemlich wählerisch, wie jeder weiß, der die HBO-Dokumentation gesehen hat“, sagt „Hollywood“ Steve Huey, Host des „Yacht or Nyacht“-Podcasts. „Das Tracklisting besteht etwa zur Hälfte aus Songs, die wir für echten Yacht Rock halten, und zur anderen Hälfte aus Songs, die die meisten Leute für Yacht Rock halten, die aber nicht wirklich den Jazz/R&B/Steely-Dan-Einfluss haben, den wir für den Begriff als notwendig erachten. Bei den genuinen Yacht-Rock-Songs bin ich beeindruckt vom Groove-Gefühl, das spürbar ist. Es ist nicht einfach nur weich und mellow – es trifft eher den Kern dessen, was diese Musik einst angetrieben hat, als manch andere jüngere Wiederbelebungsversuche, die ich gehört habe.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Urban: Kein Country-Künstler?

„Wenn ich nicht wüsste, dass es Keith Urban ist“, fährt Huey fort, „hätte ich nicht erraten, dass das ein Country-Künstler ist – abgesehen von einem gelegentlichen vokalen Twang bei den echten Yacht-Songs.“

Yacht oder nicht: Urban wirkt auf „Flow State“ wie in seinem Element – einem Terrain, auf dem er ungehemmt solieren und die Produktion so sehr glänzen lassen kann, wie sein Herz es begehrt. Urban klingt schon seit einer Weile nur noch vage nach Country, und die schmachtende Qualität von „Magnet and Steel“ mit wunderschönen Harmonien von Little Big Town funktioniert wirklich gut.

Im April stieß er bei einem Konzert in Georgia zu Yacht Rock Revue – wohl den unangefochtenen Königen der Yacht-Rock-Revivals – und spielte zwei Songs mit ihnen. Und beim CMA Fest in Nashville Anfang des Monats holte er McDonald für eine gemeinsame Performance von „We Go Back“ im Nissan Stadium auf die Bühne und sah dabei aus, als hätte er das Vergnügen seines Lebens. Ob „Y’llacht Rock“ ein neues Genre wird, bleibt abzuwarten. Dann wieder – vielleicht war es schon immer da.