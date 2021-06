Das sagt Courtney Love zu einer Hole-Reunion

Dänemark hat ein Gesetz zum Unterlass von Großveranstaltungen für diesem Sommer verabschiedet. Damit wird das auch das Roskilde Festival, eines der größten Europas, erneut auf kommendes Jahr verschoben.

Nachdem schon im vorigen Jahr das Roskilde Festival pandemiebedingt verschoben werden musste, sieht es auch in diesem Jahr durch ein Großveranstaltungsverbot in Dänemark nicht rosiger aus. Die Veranstalter*innen appellieren an Festivalbesucher*innen, ihr Ticket nicht zurückerstatten zu lassen, sondern es stattdessen auf kommendes Jahr übertragen zu lassen. Trotzdem sei eine Rückerstattung in jedem Fall möglich. „Es ist eine sehr traurige Situation" Dieses Jahr hätte die schon 50. Ausgabe des Roskilde stattgefunden. Als Headliner…