Was sind die besten Fernsehserien des 21. Jahrhunderts? Das hat nun „BBC Culture“ bei einer Umfrage mit mehr als 200 Expert*innen aus 43 Ländern herausgefunden und eine Liste aus den ihrer Ansicht nach 100 besten Serien seit 2000 erstellt. Hier ist das Ergebnis.

Was eine gute Serie ausmacht, ist Gegenstand vieler Debatten. Wenn es allerdings um die vergangenen 20 Jahre geht, scheinen sich die Expert*innen in einer Sache einig zu sein: Komödien überzeugen im 21. Jahrhundert nur noch selten. So zum Beispiel das britische Comedy-Drama „Fleabag“. Die Serie wurde laut „BBC Culture“ von fast 40 Prozent der Expert*innen in die Top Ten gewählt und schaffte es somit auf Platz vier des Rankings. Neben „Fleabag“ landete nur noch eine weitere Comedy-Serie in den Top Ten: die britische Version von „The Office“ auf Platz neun. Die US-Version der Serie schaffte es hingegen nur auf Platz 39.

„The Wire“ auf Platz 1

Als die beste Serie des 21. Jahrhunderts krönten die Expert*innen die US-Krimiserie „The Wire“, mit den britischen Schauspielern Dominic West und Idris Elba in den Hauptrollen. „The Wire“ wurde von 2002 bis 2008 in Baltimore im US-Bundestaat Maryland gedreht. Auf Platz zwei schaffte es die Drama-Serie „Mad Men“, dicht gefolgt von „Breaking Bad“ auf Platz drei und an fünfter Stelle landete „Game Of Thrones“.

„I May Destroy You“ auf Platz sechs ist die neueste Serie, die in den Top Ten des Rankings gelistet wurde. Die britisch-amerikanische Produktion mit der Schauspielerin und Komikerin Michaela Coels erschien am 7. Juni 2020.

„Wir waren überglücklich über die große Resonanz“

Der „BBC Culture“-Journalist Hugh Montgomery sagte zu dem Ergebnis der Umfrage: „Wir waren überglücklich über die große Resonanz und hoffen, dass diese Liste eine Debatte anregen und zum Ansehen und erneuten Ansehen der wunderbaren Shows inspirieren wird, die wirklich dazu beigetragen haben, das Fernsehen zur bestimmenden Kunstform des neuen Jahrhunderts zu machen.“

Anzumerken ist allerdings auch: 92 von den 100 Serien hatten Englisch als Hauptsprache und 79 von ihnen wurden von Männern entwickelt. „BBC Culture“ erklärte hierzu: „Da nicht-englischsprachige Serien zunehmend ein riesiges internationales Publikum anziehen und ein vielfältigeres Spektrum von Stimmen die kreative Kontrolle über ‚race‘, Geschlecht und sexuelle Orientierung erhält, könnte sich die TV-Landschaft zukünftig erneut auf entscheidende und inspirierende Weise verändern.“

Hier nun das gesamte Ranking:

1 The Wire (2002-2008)

2 Mad Men (2007-2015)

3 Breaking Bad (2008-2013)

4 Fleabag (2016-2019)

5 Game of Thrones (2011-2019)

6 I May Destroy You (2020)

7 The Leftovers (2014-2017)

8 The Americans (2013-2018)

9 The Office (UK) (2001-2003)

10 Succession (2018-)

11 BoJack Horseman (2014-2020)

12 Six Feet Under (2001-2005)

13 Twin Peaks: The Return (2017)

14 Atlanta (2016-)

15 Chernobyl (2019)

16 The Crown (2016-)

17 30 Rock (2006-2013)

18 Deadwood (2004-2006)

19 Lost (2004-2010)

20 The Thick of It (2005-2012)

21 Curb Your Enthusiasm (2000-)

22 Black Mirror (2011-)

23 Better Call Saul (2015-2022)

24 Veep (2012-2019)

25 Sherlock (2010-2017)

26 Watchmen (2019)

27 Line of Duty (2012-2021)

28 Friday Night Lights (2006-2011)

29 Parks and Recreation (2009-2015)

30 Girls (2012-2017)

31 True Detective (2014-2019)

32 Arrested Development (2003-2019)

33 The Good Wife (2009-2016)

34 The Bridge (2011-2018)

35 Fargo (2014-)

36 Downton Abbey (2010-2015)

36 Band of Brothers (2001)

38 The Handmaid’s Tale (2017-)

39 The Office (US) (2005-2013)

40 Borgen (2010-2022)

41 Schitt’s Creek (2015-2020)

42 Peep Show (2003-2015)

43 Money Heist (2017-2021)

44 Community (2009-2015)

45 The Good Fight (2017-)

46 Homeland (2011-2020)

47 Grey’s Anatomy (2005-)

48 Inside No 9 (2014-)

49 The Bureau (2015-)

50 Halt and Catch Fire (2014-2017)

51 Small Axe (2020)

52 This is England 86, 88 and 90 (2010-2015)

53 Call My Agent! (2015-2020)

54 Happy Valley (2014-)

55 The Shield (2002-2008)

56 The Big Bang Theory (2007-2019)

57 The Young Pope (2016)

58 Dark (2017-2020)

59 The Underground Railroad (2021)

60 House of Cards (2013-2018)

61 Avatar: The Last Airbender (2005-2008)

62 The Good Place (2016-2020)

62 Pose (2018-2021)

64 Detectorists (2014-2017)

65 Orange is the New Black (2013-2019)

66 Mare of Easttown (2021)

67 RuPaul’s Drag Race (2009-)

68 Stranger Things (2016-)

69 24 (2001-2010)

70 Battlestar Galactica (2004-2009)

71 Enlightened (2011-2013)

72 Gilmore Girls (2000-2007)

73 Planet Earth (2006)

74 Utopia (2013-2014)

75 Babylon Berlin (2017-)

76 Rick and Morty (2013-)

77 American Crime Story (2016-)

78 The Killing (Denmark) (2007-2012)

79 Mindhunter (2017-2019)

80 House (2004-2012)

81 OJ: Made in America (2016)

82 Big Little Lies (2017-2019)

83 Insecure (2016-2021)

84 Normal People (2020)

84 Narcos (2015-2017)

86 How I Met Your Mother (2005-2014)

87 The Comeback (2005-2014)

88 The OA (2016-2019)

89 Dexter (2006-2013)

90 It’s Always Sunny in Philadelphia (2005-)

91 Westworld (2016-)

92 Show Me a Hero (2015)

93 Treme (2010-2013)

94 Louie (2010-2015)

95 Luther (2010-2019)

96 Catastrophe (2015-2019)

97 Hannibal (2013-2015)

98 Crazy Ex-Girlfriend (2015-2019)

99 Steven Universe (2013-2020)

100 The Queen’s Gambit (2020)