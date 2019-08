Für Fans von Dave Grohl und Queens Of The Stone Age gab es vor einiger Zeit großartige Nachrichten. Wie Billy Gibbons von ZZ Top behauptete, seien die Musiker gemeinsam im Studio gewesen, um am neuen Album der Stoner-Rockband zu arbeiten. Doch wie sich nun herausstellte, hatte Billy etwas ganz und gar falsch verstanden.

„Letzen Monat habe ich am neuen Album von Queens Of The Stone Age mitgearbeitet“, so Gibbons damals. „Dave Grohl hat auch mitgemacht und ein großes Grillfest organisiert. Also gab es ein interessantes Zusammentreffen. Wir haben eine Stunde nur damit verbracht, Geschichten zu erzählen und in Erinnerungen zu schwelgen.“

„Songs For The Deaf“ von Queens Of The Stone Age jetzt auf Amazon bestellen

Wie Grohl selbst nun aber aufklärte, sei seine Verbindung zu Josh Homme aktuell ausschließlich kulinarischer Natur: „Ich habe nie erwähnt, dass ich auf dem neuen Queens-Of-The-Stone-Age-Album bin. Weißt du, was Josh und ich in letzter Zeit zusammen gemacht haben? Wir sind Motorrad gefahren und haben Waffeln gegessen. Das ist alles.“

Anzeige

Waffeln statt Album

„Ich kann dir sagen, das bringt einen spaßigen Morgen. Wir haben das schon mehrmals gemacht und es ist wirklich verdammt großartig. Aber natürlich wünschte ich, ich wäre auf dem neuen Queens-Album. Ich liebe es, mit Josh zu spielen. Er ist einer meiner besten Freunde, aber im Moment sind es nur Motorräder und Waffeln.“ Zuletzt wirkte Grohl auf dem QOTSA-Album „…Like Clockwork“ mit, das 2013 erschien.

Einen letzten Hoffnungsschimmer gibt es allerdings noch: Wie der Foo-Fighters-Sänger kürzlich andeutete, könnte eventuell bald ein neues Album mit „Them Crooked Vultures“, seiner Supergroup mit John Paul Jones von Led Zeppelin und Josh Homme erscheinen.