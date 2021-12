David Bowie: Jubiläumsedition von „Hunky Dory“ erscheint

„Hunky Dory“ wird einen Tag vor dem 75. Geburtstag von David Bowie (08. Januar) in einer neuen Jubiläumsausgabe erscheinen. Das wurde am Freitag (17. Dezember) bekannt, exakt 50 Jahre, nachdem das vierte Album des Sängers 1971 veröffentlicht wurde.

Empfehlung der Redaktion Wie ein Schneemann David Bowies Herz zum Schmelzen brachte

Die von Ken Scott und Bowie produzierte LP gehört mit Songs wie „Life On Mars?“, „Oh! You Pretty Things“ und „Changes“ zu den Großwerken Bowies. „Hunky Dory“ wird im Januar auf einer Vinyl Picture Disc erscheinen.

Neue Version von „Changes“

Die Neuauflage wird das Vinyl-Remaster von „Hunky Dory“ aus dem Jahr 2015 enthalten und ein Poster mit dem kommentierten Backcover des Albums. Zu hören ist allerdings auch eine alternative Fassung von „Changes“.

„Die neue Version von ‚Changes‘ bringt einen ganz anderen Eindruck des Klassikers“, so Ken Scott in einem Statement. „Als ich mir die Original-Multitracks anhörte, entdeckte ich ein paar Dinge, die ich aus dem Original-Mix entfernt hatte, und auch ein völlig anderes Saxophon-Solo am Ende. Diese Dinge haben mich dazu veranlasst, einen neuen Mix auszuprobieren, der einen etwas härteren, moderneren Touch hat.“

Empfehlung der Redaktion 10 Fakten über David Bowie, die kaum einer kennt

Das Stück ist bereits jetzt mit einem neuen Lyrics-Video zu bestaunen. Der Clip zeigt bislang unveröffentlichte Bilder von Bowie aus der Zeit der „Hunky Dory“-Sessions.