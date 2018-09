David Lynch und Angelo Badalamenti veröffentlichen Album als Thought Gang

Das Esoterik-Jazz-Projekt Thought Gang entstand während der Produktion von „Twin Peaks – Der Film“, der 1992 erschien. Der Soundtrack enthielt schließlich zwei vorläufige Tracks des Albums, das jetzt erst, ein Vierteljahrhundert, später veröffentlicht wird.

Regisseur David Lynch und Komponist Angelo Badalamenti arbeiteten von 1991 bis 1993 an dem Material. Damals stellte sich die große Frage, wer singen sollte. Badalamenti bekundete Interesse; Lynch erinnert sich: „Ich hatte Angelo vorher singen gehört, er hatte auf Demos und so gesungen und ich wusste, wie er klang und dachte, er würde sich blamieren. Ich dachte, das könne auf keinen Fall funktionieren."

Doch Badalamenti überzeugte ihn mit seinem gesprochenen Gesang – den man auch auf dem Vorboten „Woodcutters From Fiery Ships“ hören kann.

Trackliste von „Thought Gang“: