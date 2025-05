Dawn Richard: Sean Combs hat Cassie Ventura „häufig“ geschlagen

Dawn Richard hat ausgesagt, dass sie „häufig“ gesehen habe, wie Sean Combs seine langjährige Ex-Freundin Casandra „ Cassie “ Ventura schlug. Richard machte diese Aussage am zweiten Tag ihrer Teilnahme am Combs-Prozess wegen Sexhandels .

Beobachtungen körperlicher Gewalt

„Er schlug sie, würgte sie, zog sie herum und schlug ihr ins Gesicht“, sagte Richard laut Medienberichten. ‚Ich habe gesehen, wie er sie getreten und ihr in den Bauch geschlagen hat.“

Wutausbrüche ohne Auslöser

Dawn Richard fügte hinzu, dass Combs aus verschiedenen Gründen gewalttätig gegenüber Ventura wurde. Sei es als Reaktion darauf, dass Ventura „sich wehrte“, oder einfach nur aus „willkürlichen“ Wutausbrüchen heraus. „Wir wussten nicht einmal, woher das kam“, sagte Richard.

Richard kam als Durchbruchstalent aus der MTV-Reality-Serie „Making the Band“ in Combs‘ Umfeld. Später schloss sie sich der Bad-Boy-Girlgroup Danity Kane an und war zusammen mit Combs und Kalenna Harper Teil des R&B-Trios Diddy-Dirty Money.

Gewalt im Haus von Combs

Ein Fall von mutmaßlichem Missbrauch, den Richard als Zeugin aussagte, ereignete sich 2009 in Combs‘ Haus in New York City, wobei auch Harper anwesend war. Richard sagte, Combs habe Ventura während eines Streits „ins Gesicht geschlagen“, sodass ihr Gesicht so stark angeschwollen war, dass sie eine Sonnenbrille und Make-up tragen musste, um die Verletzung zu verbergen.

Solidarität unter Frauen: Sonnenbrillen als Zeichen

Berichten zufolge wurde der Jury anschließend ein Foto von Ventura, Richard und Harper in der Öffentlichkeit gezeigt, auf dem alle drei Frauen Sonnenbrillen trugen. Richard sagte, sie und Harper hätten die Sonnenbrillen getragen, „um Solidarität zu zeigen, um eine Freundin zu sein, um jemandem, der es brauchte, Halt zu geben“.

Missbrauch in der Öffentlichkeit: Der Restaurant-Vorfall

Ein weiterer mutmaßlicher Angriff ereignete sich in einem Restaurant, in dem auch mehrere Mitarbeiter der Plattenfirma anwesend waren. Combs und Ventura hatten sich laut Richard leise gestritten, als Combs Ventura in den Bauch schlug. Auf der Heimfahrt im Auto, so Richard weiter, sagte Ventura zu Combs, dass der Vorfall in der Öffentlichkeit sie „in Verlegenheit gebracht“ habe. Daraufhin habe Combs „Ventura am Hals gepackt, ihr eine Ohrfeige gegeben und ihr ins Gesicht geschlagen“, so Richard. Combs‘ Sicherheitspersonal war anwesend. Griff jedoch nicht ein, sagte Richard, und die Fahrt wurde schweigend fortgesetzt.

Untätiges Eingreifen

Richard fuhr fort, dass sie Ventura ermutigt habe, Combs zu verlassen, nachdem sie diese mutmaßlichen Fälle von Missbrauch miterlebt hatte. Richard beschrieb Ventura während dieser Gespräche als „zerrissen“ und fügte hinzu: „Sie hörte zu, aber man konnte sehen, ich konnte die Angst sehen …“ (Ihre Aussage wurde durch einen Einspruch der Verteidigung unterbrochen, dem der Richter stattgab).

Als Combs jedoch von diesen Gesprächen erfuhr, sagte der Mogul ihr, sie solle damit aufhören, „sonst würden wir dafür bezahlen“, fuhr Richard fort. Richard fügte laut Berichten hinzu: „Ich traf die Entscheidung, dass es für meine eigene Sicherheit das Beste wäre, mich nicht einzumischen, da ich nicht glaube, dass sie wirklich bereit war, etwas zu unternehmen.“

Der Angriff mit der Bratpfanne

Richard begann ihre Aussage am vergangenen Freitag , dem 16. Mai, nachdem Ventura ihre lange und emotionale Aussage beendet hatte. Während ihrer Aussage bestätigte und untermauerte sie Venturas Behauptungen , dass Combs sie während ihrer gesamten Beziehung brutal geschlagen habe.

Während ihrer Aussage letzte Woche behauptete Richard, dass sie gesehen habe, wie Combs Ventura mit derselben Pfanne angegriffen habe, mit der Ventura ihm Eier gebraten habe. „Es schien nicht so, als hätte es sie voll getroffen“, sagte Richard. „Sie ging in die Fötusstellung … Ich hatte Angst um sie.“

Eigene Klage von Richard gegen Combs