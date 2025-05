Verteidiger von Sean Combs nehmen Cassie Ventura ins Kreuzverhör

Nachdem sie zwei Tage lang ausführlich über die angeblichen körperlichen, emotionalen und sexuellen Misshandlungen berichtet hatte, die sie während ihrer zehnjährigen Beziehung mit Sean „Diddy“ Combs erlitten hatte, trat Casandra „Cassie“ Ventura am Donnerstag zum ersten Tag der Kreuzvernehmung in den Zeugenstand.

Beginn des Kreuzverhörs: Liebe oder Kontrolle?

Die Verteidigung begann damit, Ventura zu fragen, ob sie Combs geliebt habe. Und zeigte E-Mails und Textnachrichten zwischen dem Paar. Ventura sagte aus, dass sie sich in der Anfangsphase ihrer Beziehung viele liebevolle Nachrichten geschickt hätten. Ventura sagte, Combs sei am Anfang „süß“ und „aufmerksam“ gewesen. Sie habe geglaubt, seine „wahre Persönlichkeit“ kennenzulernen. Und „mochte ihn, wie er war“.

Streitpunkt Zwang: Aussagen vs. Nachrichten

Im Mittelpunkt der Verteidigung stand am Donnerstag die Behauptung, dass Ventura niemals, wie sie zuvor ausgesagt hatte, zu sexuellen Handlungen gezwungen worden sei. Die Verteidigung verwies auf Textnachrichten, die Ventura 2009 an Combs geschickt hatte. Und in denen es hieß: „Ich bin immer bereit, mich auszutoben, lolol“. Und „Ich will einfach, dass es unkontrollierbar ist“.

Thema Freak-Offs: Zustimmung oder Zwang?

Der Jury wurden auch explizite sexuelle Nachrichten zwischen Ventura und Combs im Zusammenhang mit der Planung der drogenreichen sexuellen Begegnungen gezeigt, die sie laut ihrer Aussage von Combs als „Freak-offs“ bezeichnet wurden. Ventura sagte Anfang dieser Woche aus, dass die Freak-offs bis zu vier Tage dauern konnten. Und oft damit endeten, dass Combs gewalttätig gegenüber ihr wurde. Am Donnerstag fragte Combs‘ Anwältin Anna Estevao Ventura, auf welchem Telefon sie die „Freak-offs“ am liebsten aufgezeichnet haben wollte. Woraufhin Ventura antwortete: „Ich wollte überhaupt nicht, dass sie aufgezeichnet werden.“

Standhaftigkeit unter Kreuzverhör

Ventura blieb gelassen und standhaft, als sie mit den sehr expliziten Nachrichten konfrontiert wurde, die sie an Combs geschickt hatte. Sie sagte aus, dass sie Combs gegenüber offener mit ihren Gefühlen umgegangen sei als er ihr gegenüber. Und schließlich das Gefühl hatte, dass Combs sie ausnutze.

„Ich muss mich sicher fühlen“, schrieb sie Combs in einer Nachricht aus dem Jahr 2009, die vor Gericht vorgelesen wurde. „Das letzte Mal war ein Fehler. Aber seitdem fühle ich mich ein wenig schmutzig und verdreckt, anstatt sexuell und spontan“, fuhr sie fort. Ventura sagte Combs, dass sie sich wohl dabei fühlte, an Freak-Offs teilzunehmen, als sie glaubte, dass sie sich gegenseitig liebten. Aber dass sie langsam das Vertrauen in ihre Beziehung verlor. „Das ist der einzige Grund, warum ich hin und her überlege, ob ich die Freak-Offs machen will“, schrieb sie. „Ich habe Angst, dass ich nur die Freundin werde, mit der du deine Fantasien auslebst. Und dass das alles ist, dass ich den anderen Teil nicht bekomme.“

Verteidigungsstrategie: Toxische Beziehung statt Sexhandel

Während der gesamten morgendlichen Sitzung schien Estevao zu versuchen, Ventura als eifrig, bedürftig und eifersüchtig darzustellen. Ein Hauptthema ihrer Verteidigung ist, dass das Paar in einer gegenseitig toxischen Beziehung lebte. Und nicht in einer Beziehung, die auf Sexhandel basierte. Ventura sagte, es sei wahr, dass sie und Combs über den sogenannten „Swingers“-Lebensstil gesprochen hätten. Und dass Drogen ein Problem in ihrer Beziehung gewesen seien. Sie stimmte zu, dass Combs zu einem bestimmten Zeitpunkt offenbar opiatabhängig gewesen sei, so wie sie selbst. Aber sie sagte, seine eigentliche Droge sei Ecstasy gewesen.

Die 38-Jährige, die im achten Monat mit ihrem dritten Kind schwanger ist, zeigte sich während der direkten Befragung durch die Staatsanwältin Emily Johnson vom Southern District of New York gelassen und selbstbewusst. Der 55-jährige Combs hat sich in fünf Anklagepunkten wegen Sexhandels, organisierter Kriminalität und Transport zum Zwecke der Prostitution für nicht schuldig bekannt.

Darstellung Cassies als eifersüchtige Partnerin

Das Star-Verteidigerteam von Combs, zu dem auch die prominenten Anwälte Brian Steel und Marc Agnifilo gehören, wird Ventura voraussichtlich bis weit in den Freitagmorgen hinein ins Kreuzverhör nehmen. Am Donnerstag erklärte der Co-Hauptverteidiger Teny Geragos gegenüber dem US-Bezirksrichter Arun Subramanian, dass die direkte Befragung von Ventura durch die Staatsanwaltschaft „ganz anders verlief als ich erwartet hatte. Deshalb ändern wir unsere Strategie ein wenig.“

Verteidigerteam passt Strategie an

Die Anwälte von Combs haben bereits die Grundlagen für ihre Verteidigung gelegt. Und eingeräumt, dass es in der langjährigen Beziehung des Paares häusliche Gewalt gab, aber weiterhin darauf bestanden, dass körperliche Misshandlung nicht gleichbedeutend mit Sexhandel sei. Stattdessen hätten die beiden eine „toxische“ Dynamik gehabt, sagte Geragos in ihrem Eröffnungsplädoyer. „Vielleicht haben sie sich nicht immer so geliebt, wie man es von einem Partner erwartet. Aber sie waren in einer Beziehung und sie wurde nicht gehandelt.“

Ventura sei eine „fähige Erwachsene“ gewesen, die eine einvernehmliche Beziehung mit Combs geführt habe, fügte Geragos hinzu.

Im Laufe ihrer Aussage schilderte Ventura der Jury den rasanten Verlauf ihrer Beziehung. Von ihrer ersten Begegnung mit Combs als 19-Jährige bis hin zu ihrer Einführung in das „Konzept“ eines Freak-Offs, als sie 22 war. „Das hat unsere gesamte Beziehung nie gestört“, sagte sie. „Und es wurde von mir erwartet. Und ich fühlte mich schrecklich.“

Rückblick: Beziehung unter Gewalt und Kontrolle

Ventura sagte, Combs habe sie während ihrer gesamten Beziehung körperlich misshandelt. Auch vor männlichen Begleitern, ihren Freunden und seinen Angestellten. „Er packte mich, stieß mich zu Boden, schlug mir gegen den Kopf, trat mich“, sagte Ventura, während Bilder ihrer Verletzungen auf dem Bildschirm zu sehen waren. „Was auch immer Sie sich vorstellen können.“

„Ich wollte nicht mehr leben“

Die wenigen Male, in denen Venturas Stimme zitterte und sie zu weinen begann, war, als sie erklärte, wie sehr sie sich wünschte, dass Combs „die Schmerzen anerkennt, die er mir zugefügt hat“ und welche schädlichen Auswirkungen dies auf ihr Selbstwertgefühl und ihre psychische Gesundheit hatte. „Ich war völlig durcheinander. Und wollte zu diesem Zeitpunkt nicht mehr leben“, sagte Ventura unter Tränen, als sie über ihre Selbstmordgedanken im Jahr 2023 sprach.