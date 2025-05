Cassie Ventura zu Sean Combs: „Ich bin keine Puppe!“

Casandra „Cassie“ Ventura hat am Freitagnachmittag (16. Mai) ihre anstrengendes, explizites und teilweise chaotisches Kreuzverhör im Prozess gegen ihren Ex-Freund Sean „Diddy“ Combs wegen Sexhandels und organisierter Kriminalität beendet. Sie wurde vom Richter entlassen, nachdem sie vier Tage lang im Zeugenstand gestanden hatte und von beiden Seiten befragt worden war.

Die Sängerin, die im achten Monat schwanger ist, trug einen Nadelstreifenanzug und wurde über das Ende ihrer Beziehung zu Combs im Jahr 2018 befragt. Die Verteidigerin Anna Estevao versuchte, Ventura als gekränkte Ex-Freundin darzustellen und nicht als Opfer von Sexhandel. Obwohl Ventura zuvor ausgesagt hatte, dass sie manchmal eifersüchtig auf Combs‘ Ex-Freundin Kim Porter, die Mutter seiner drei Kinder, gewesen sei, kam Estevao auf dieses Thema zurück. Sie konzentrierte sich auf eine SMS, die Ventura kurz nach Porters Tod an Combs geschickt hatte. „Du hast geschrieben, dass Kim deine Seelenverwandte war. Was waren dann die elf Jahre?“, schrieb Ventura, nachdem sie Porters Trauerfeier in Georgia besucht hatte. Ventura gab zu, dass sie sich durch den Beitrag verletzt fühlte, bestritt jedoch, die Trauerfeier verlassen zu haben, ohne sich von Sean Combs zu verabschieden. Die Trauerfeier sei das letzte Mal gewesen, dass sie sich vor dem Prozess sahen.

Cassie Ventura wolle sich nicht an Sean Combs rächen

Cassie Ventura wies außerdem die Behauptung zurück, sie wolle Rache. „Ich hasse ihn nicht … Ich habe Liebe für die Vergangenheit und das, was war“, sagte sie aus. Ventura wies auch jede Andeutung zurück, sie habe Combs im November 2023 aus finanziellen Gründen verklagt. Sie erklärte weiter, dass sie ihre Pläne für eine Musik-Tournee nicht deshalb abgesagt habe, weil sie von Combs eine Abfindung in Höhe von 20 Millionen Dollar erhalten habe, sondern weil sie sich durch die sehr öffentliche Klage überfordert gefühlt habe.

Als Estevao das Kreuzverhör unerwartet früh beendete, übernahmen die Staatsanwälte wieder und gaben Ventura laut Medienberichten eine weitere Gelegenheit, die Dynamik ihrer turbulenten Beziehung zu Combs näher zu erläutern. Ventura sagte, die unberechenbaren Forderungen des Musikmoguls hätten ihr Leben bestimmt und oft alle unabhängigen Pläne, die sie für sich selbst schmiedete, zunichtegemacht, sodass sie von ihm abhängig blieb.

Ventura sagte, Combs habe erwartet, dass sie ihm auf Abruf zur Verfügung stehe, und sie habe Konsequenzen befürchtet, wenn sie sich widersetzte. Sie erinnerte sich daran, dass Combs während eines Transatlantikflugs ein explizites Video von ihr auf einem seiner Geräte abgespielt und gedroht habe, es zu veröffentlichen. Sie erinnerte sich auch daran, dass er nicht nur ihr, sondern auch anderen Menschen gegenüber gewalttätig geworden sei.

Sie sagte darüber hinaus aus: Wenn Combs signalisierte, dass er „in der Stimmung“ für einen „Freak-Off“ sei, habe sie das Gefühl gehabt, keine Wahl zu haben. Sie sagte, dass alle Arbeitspläne „in den Hintergrund treten“ müssten, berichtete die „New York Times“. An einem Punkt soll Ventura gesagt haben, sie sei „im Grunde eine Sexarbeiterin“. Die Verteidigung legte sofort Einspruch ein, und der Richter wies die Geschworenen an, die Bemerkung zu ignorieren.

Eine „schlechte Dosis MDMA“

Zu Beginn des Tages knüpfte Estevao dort an, wo sie am Donnerstag (15. Mai) aufgehört hatte, und befragte Ventura zu dem berüchtigten Vorfall im InterContinental Hotel in Los Angeles am 5. März 2016. Die Geschworenen haben Überwachungsvideos gesehen, auf denen Combs Ventura im Hotelflur packt, tritt und durch den Gang schleift. Estevao deutete später an, dass Ventura und Combs „eine schlechte Dosis MDMA“ konsumiert hätten, was zu dem gewalttätigen Angriff geführt habe.

In ihren ersten Fragen am Freitag fragte Estevao Ventura, ob sie den Ermittlern zuvor gesagt habe, dass Sean Combs an diesem Tag einen Blackout gehabt habe. Ventura sagte, er sei betrunken gewesen. Die Anwältin ließ Ventura dann eine Textnachricht vorlesen, die sie Combs einige Tage später, am 10. März 2016, geschickt hatte: „Wenn du dich daneben benimmst, willst du mir immer zeigen, dass du die Macht hast, und du schlägst mich. Ich bin keine Puppe, ich bin jemandes Kind“, lautete die Nachricht, die vor Gericht vorgelesen wurde.

Weitere Vorfälle

Cassie Ventura sagte auch über einen Vorfall aus, der sich einige Monate später, im August 2016, ereignet hatte. Sie erzählte den Geschworenen, dass Sean Combs ihr im Auto das Handy entrissen habe und damit auf einer großen Straße in Los Angeles davongerannt sei. Sie sagte, Combs habe herausgefunden, dass sie mit einem Profi-Footballspieler zusammen sei, und habe mit ihrem Handy den Mann angerufen, der vor Gericht nicht identifiziert wurde. Ventura sagte, ihre Mutter habe wegen des Vorfalls die Polizei gerufen.

Estevao befragte Ventura später zu einer Audioaufnahme, in der sie einen DJ konfrontierte, nachdem dieser gesagt hatte, er habe ein explizites Video von Ventura gesehen. Ventura bestätigte, dass sie befürchtete, ein männlicher Escort, der vor Gericht als Jonathan Oddi identifiziert wurde, habe sie während eines „Freak-Offs“ gefilmt. In der Audioaufnahme ist zu hören, wie Ventura den DJ bedroht und sagt: „Ich werde dich töten.“ Sie habe Angst gehabt, dass das Video veröffentlicht werde, sagte sie zuvor den Geschworenen.

Venturas Erwähnung von Oddi sorgte sofort für Schlagzeilen. Er wurde im Mai 2018 verhaftet, weil er gegen Präsident Trump gewettert und im National Doral Golf Club von Trump in Miami auf Polizisten geschossen hatte. Er behauptete damals, eine Verbindung zu Combs zu haben und bezeichnete sich selbst als „Sexsklave“, doch die Anschuldigungen fanden damals wenig Beachtung.

Das wird Diddy vorgeworfen

Der 55-jährige Combs steht vor Gericht, weil er zwischen 2009 und 2024 angeblich Ventura und eine weitere Frau sexuell ausgebeutet haben soll. Weitere Vorwürfe lauten: organisierte Kriminalität seit 2004 und Zwang zur Prostitution. Der Musiker plädiert auf nicht schuldig und muss bei einer Verurteilung mit einer Freiheitsstrafe zwischen 15 Jahren und lebenslänglich rechnen. Die Verhandlung am Donnerstag verlief ebenfalls langsam und stockend.

Estevao stellte fest, dass Combs und Ventura sich schnell und tief ineinander verliebt hatten und Hunderte von Liebesnachrichten ausgetauscht hatten. Doch schon in den ersten Monaten ihrer Beziehung im Jahr 2007 zeigen E-Mails, dass Ventura versuchte, ihre Besorgnis über Combs‘ Behandlung ihr gegenüber zum Ausdruck zu bringen. „Ich scheine nie die richtigen Entscheidungen zu treffen“, schrieb sie. „Ich hoffe, dass ich einfach lernen kann, was du dir von einer Frau wünschst, und dir das geben kann.“

Ventura gab bereitwillig zu, dass sie stark opiatabhängig war und vor allem zu Beginn eifersüchtig auf Combs‘ Beziehungen zu anderen Frauen, darunter Porter, war. Sie sagte, sie hätte alles getan, um Combs glücklich zu machen, einschließlich „Freak-offs“. Combs‘ Anwälte legten mehrere Textnachrichten vor, in denen Ventura sich bereit erklärte, an von ihr als „demütigend“ und ‚widerwärtig‘ bezeichneten sexuellen Handlungen teilzunehmen, darunter einen Thread aus dem Jahr 2009, in dem Ventura schrieb: „Ich bin immer bereit für Freak-Offs, lolol“ und „Ich will einfach, dass es unkontrollierbar ist“.

Cassie Ventura soll an etlichen „Freak-Offs“ teilgenommen haben

Während ihrer Aussage Anfang der Woche sagte Cassie Ventura, sie habe an Hunderten von „Freak-Offs“ teilgenommen und behauptete, Combs sei dabei oft gewalttätig geworden. Sie erinnerte sich, dass sie einmal das Gefühl hatte zu ersticken, als ein männlicher Escort in ihren Mund urinierte. Sie sagte, dass sie aufgrund des Traumas aus ihrer Beziehung zu Combs nach der Trennung Selbstmordgedanken hatte.

Am Donnerstag zeigte sich Combs während Venturas Kreuzverhör sehr lebhaft und wirkte etwas frustriert über das langsame Tempo, mit dem sein Anwalt Ventura befragte, und reichte seinem Anwaltsteam mehrere Notizen. Er schien zufriedener zu sein, als Estevao die gesamte SMS-Kette vorlas, die zu dem „Freak-Off“ führte, bevor Combs auf den Sicherheitsaufnahmen zu sehen war, wie er Ventura im Hotelflur angriff. Er nickte, als Estevao eine Nachricht von Ventura vorlas, in der stand: „Baby, ich möchte so gerne einen [Freak-Off], aber ich möchte mich nicht selbst ruinieren. Was soll ich tun?“

Ventura, die Hauptzeugin der Staatsanwaltschaft des Southern District of New York, wirkte selbst frustriert und antwortete nur mit „Ja“ oder „Nein“, um die Echtheit der Textnachrichten zu bestätigen – jedoch ohne die Gelegenheit zu haben, weitere Hintergründe zu liefern. In diesem Nachrichtenaustausch vom März 2016 fragte Combs Ventura wiederholt „Was ist dein Plan?“ und war verärgert, dass Ventura ihm nicht sofort antwortete. Ventura versuchte zu erklären, dass Combs deutlich gemacht habe, dass er einen „Freak-Off“ wolle, und sie habe versucht, ihn zu beschwichtigen. In einer früheren Aussage erklärte sie, dass Combs unberechenbar sei und sie befürchtet habe, er könnte vor der Premiere ihres Films „The Perfect Match“ im Jahr 2016 etwas tun.

Eine wichtige Zeugin für die Staatsanwaltschaft

Die Staatsanwaltschaft befragte Ventura eineinhalb Tage lang, und diese Woche gab es erhebliche Diskussionen darüber, wie viel Zeit die Verteidigung für das Kreuzverhör haben würde. Combs‘ Anwalt Marc Agnifilo erklärte dem Gericht, dass sie möglicherweise bis Montag benötigen würden, wobei die Staatsanwaltschaft darauf hinwies, dass Ventura, die im achten Monat schwanger ist, jeden Moment Wehen bekommen könnte.

Richter Arun Subramanian Agnifilo fragte am Donnerstag. „In welchem Universum leben Sie, dass Sie nicht wussten, dass diese Zeugin diese Woche vernommen werden sollte?“ In einem über Nacht eingereichten Schreiben an den Richter warfen die Staatsanwälte der Verteidigung vor, sie versuche, Venturas Aussage auf nächste Woche zu verschieben, um ihre Protokolle über das Wochenende überprüfen zu können, „oder ein Fehlprozess zu riskieren, falls die Zeugin Wehen bekommt“. Sie sagten, die angebliche „Ineffizienz des Kreuzverhörs“ am Donnerstag „lässt den Schluss zu, dass der Angeklagte genau dieses Ergebnis erreichen will“.

Dieser Artikel wurde von Kristina Baum aus dem Englischen übersetzt und angepasst. Das Original finden Sie hier.