Demokraten reagieren auf geheimes Iran-Briefing: „Es ist so viel schlimmer, als Sie dachten“

Als die Demokraten am Dienstagabend ein Briefing hinter verschlossenen Türen über den Militäreinsatz der USA gegen Iran verließen, machten viele ihrer Frustration über die Trump-Regierung Luft. Und erklärten, der Präsident und sein Team hätten den Angriff auf fremdem Boden nicht ausreichend begründet.

„Ich muss sagen, dass ich nach diesem Briefing mehr als je zuvor fürchte, dass wir Bodentruppen entsenden und dass US-Soldaten notwendig sein könnten, um die Ziele zu erreichen, die die Regierung offenbar verfolgt“, sagte Sen. Richard Blumenthal (D-Conn.) nach dem Treffen, das von Secretary of State Marco Rubio, Defense Secretary Pete Hegseth, CIA Director John Ratcliffe und Joint Chiefs Chair Dan Caine abgehalten wurde.

Blumenthal fügte hinzu: „Ich glaube, die Regierung schuldet dem amerikanischen Volk Briefings – nicht nur für Kongressmitglieder, sondern für die gesamte Öffentlichkeit.“

Warrens Warnung an die Nation

In einem Video, das Sen. Elizabeth Warren (D-Mass.) in den sozialen Medien veröffentlichte, wandte sie sich direkt an die Zuschauer und sagte: „Es ist so viel schlimmer, als Sie dachten.“ Warren ergänzte: „Sie haben recht, sich Sorgen zu machen. Die Trump-Regierung hat keinen Plan für Iran. Dieser illegale Krieg basiert auf Lügen und wurde ohne jede unmittelbare Bedrohung unserer Nation vom Zaun gebrochen. Donald Trump hat bis heute keinen einzigen klaren Grund für diesen Krieg genannt – und er scheint auch keinen Plan zu haben, wie er enden soll.“

Die USA und Israel hatten am Samstag einen Krieg gegen Iran begonnen, den Donald Trump als „massiv und andauernd“ bezeichnete. Irans langjähriger Oberster Führer, Ayatollah Ali Khamenei, wurde durch US-amerikanische und israelische Angriffe getötet, ebenso mehrere führende Köpfe seines Regimes. Auch mehrere US-Soldaten sind bereits gefallen, und Trump, Hegseth sowie Caine haben gewarnt, dass weitere Amerikaner sterben werden.

Trump hat seitdem eine Reihe widersprüchlicher Aussagen gegenüber den Medien über den weiteren Plan seiner Regierung gemacht. Der Präsident und die Regierung erklärten, sie müssten der Bedrohung entgegenwirken, die Iran für die USA darstelle – obwohl Iran über keine Atomwaffe verfügt und die Regierung einräumte, keine Geheimdienstinformationen zu besitzen, die auf einen geplanten Angriff Irans auf US-Streitkräfte hindeuteten. Auf einer Pentagon-Pressekonferenz sagte Hegseth, die USA hätten derzeit keine Truppen in Iran, schloss Bodentruppen aber nicht aus. Außerdem behauptete er, „dies sei kein Krieg um einen Regimewechsel“ – obwohl die Angriffe gezielt gegen die Führungsspitze des Regimes gerichtet waren – um kurz darauf hinzuzufügen: „Das Regime hat sich verändert.“

Murphy: „Offen und für immer“

Am Dienstag teilte Sen. Chris Murphy (D-Conn.) Reportern nach dem Briefing seine Reaktion mit und sagte: „Ich bin jetzt mehr denn je überzeugt, dass das ein offenes Ende hat – und für immer andauern wird.“ Er fuhr fort: „Sie scheinen ganz offensichtlich damit einverstanden zu sein, dass hardlinige Kräfte die Kontrolle über das Land behalten, denn sie planen, dauerhaft Luftoperationen über dem Land durchzuführen, um ihre Raketen-, Drohnen- und Atomkapazitäten zu verfolgen.“