Depeche Mode: Andy Fletcher feiert seinen 60. Geburtstag

„Es tut mir leid, so getan zu haben, als sei es mir die letzten zwei Jahre gut ergangen.“

Nachdem Britney Spears am vergangenen Mittwoch (23. Juni) vor Gericht ihr Schweigen über die langjährige Vormundschaft durch ihren Vater gebrochen hatte, hat die 39-Jährige nun ein Statement an ihre Fans gerichtet. Via Instagram schrieb sie unter anderem: „Es tut mir leid, so getan zu haben, als sei es mir die letzten zwei Jahre gut ergangen.“ Die Musikerin erklärte außerdem, dass sie genau wie ihre Mutter immer versucht habe, nach Außen hin ein märchenhaftes Leben vorzugaukeln und dies für viele auch so ausgesehen haben mag. Doch sie betonte weiter: „Ich mache die Leute darauf aufmerksam, weil ich nicht möchte, dass die…