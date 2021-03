„It Doesn’t Matter Two“: Depeche Mode werden mit spektakulärer Metal-Coverversion geehrt

Anfang 2020 wurden Depeche Mode in die Rock’n’Roll Hall of Fame aufgenommen – als Zeichen der Anerkennung, wie einflussreich die Synthi-Pop-Band doch seit Beginn ihrer Karriere ist. Depeche-Mode-Enthusiasten gibt es natürlich genreübergreifend: Das bewies jetzt Libra, ein Produzent und Songwriter aus der Metalszene, und coverte einen bekannten Song der Band.

Wie auf depechemode.de berichtet wird, zählt zu den Lieblingssongs des langjährigen Fans vor allem „It Doesn’t Matter Two“ aus dem Album „Black Celebration“. Das Album wird im März 35 Jahre alt.

Coversong im Lockdown

Der Lockdown des vergangenen Jahres trug anscheinend Früchte – so kam Libra in den ersten Monaten der Pandemie auf die Idee, „It Doesn’t Matter Two“ neu zu arrangieren. Er schickte sein vorab aufgezeichnetes Demo an befreundete Musikerkollegen und fragte sie um Teilnahme am Projekt.

Und tatsächlich fanden sich neben den Vocal- und Drumeinsätzen von Libra selbst neun Musikergrößen, darunter etwa der Cellist von Apocalyptica, der Lead-Gitarrist von Within Temptation oder der Rhythm-Gitarrist von Type O Negative, die sich am Neuarrangement beteiligten. Aufgenommen wurden die jeweiligen Parts in den Homestudios der Musiker.

Das Endergebnis ist eine kraftvolle und spektakuläre Coverversion des sonst eher zarten Originals:

Musiker und Musikerinnen, die am Projekt teilnahmen (via depechemode.de):