Hat die Country-Explosion den Wahlsieg Trumps vorausgesagt? Anfang dieses Monats war Morgan Wallen der erste Künstler, der mit drei Singles die Nummer eins sowohl in den Billboard Hot Country Songs als auch in den Hot 100 Charts erreichte. Damit krönte er ein Jahr, in dem die Popularität der Country-Musik ihren größten Moment seit Jahrzehnten, wenn nicht sogar überhaupt, erlebte. Das Duo Jelly Roll und Post Malone, beide mit Gesichtstattoos, veröffentlichte jeweils Nummer-eins-Alben im Crossover-Stil.

Zach Bryan (trotz der Weigerung, sich den Titel „Country“ zu geben) füllt Stadien und veröffentlicht Alben, die die Charts anführen. Auch ohne Radioeinsätze. In der Zwischenzeit bauen junge, Social-Media-affine Künstler wie Gavin Adcock online sowohl ihr Image als auch eine treue Anhängerschaft auf, indem sie Bier trinken und über andere lästern.

Wenn Sie in diesem Jahr ein weißer Mann in der Country-Musik waren, herzlichen Glückwunsch. Sie haben Ihre Fangemeinde wahrscheinlich auf eine Weise erweitert, die Ihre kühnsten, Joe-Rogan-ähnlichsten Träume übersteigt.

Rückkehr zu einer mythologisierten, einfacheren Zeit?

Natürlich haben Kritiker Mühe, diesen plötzlichen Anstieg der Popularität zu erklären, insbesondere bei jungen Menschen. Und das nicht nur in ländlichen Gebieten oder „roten Staaten“. Sondern auch in Städten. Suchen diese Fans, die sich früher oft für andere Genres interessierten, nach „Authentizität“ in einer modernen Welt? Eine Rückkehr zu einer mythologisierten, einfacheren Zeit und zu einer Musik, die eine sichere und vertraute Erzählweise bietet? Oder hat sie etwas anderes angezogen?

Trumps Wähler verfehlt?

Aber vielleicht sollten wir, anstatt nur zu fragen, warum, noch einen Schritt weiter gehen. Was genau bedeutet das alles? Wenn das nach einer Frage klingt, die Sie sich nach dem entscheidenden Sieg Donald Trumps bei den Präsidentschaftswahlen 2024 gestellt haben, gibt es einen guten Grund dafür: Wir haben den Punkt und die Wähler die ganze Zeit über verfehlt.

Trumps Wahlkampf – nicht unähnlich einem bestimmten Musikgenre, das bei weißen Männern im Country-Radio beliebt ist – basierte zum Teil auf der Sehnsucht nach einer ehemals „großen“ Zeit in der Geschichte der USA, als die Identität der Weißen nicht bedroht war und Frauen traditionelle Rollen innehatten. Country-Musik war schon immer ein gutes Vehikel dafür. Es war Ronald Reagans Wahlkampf, der den Ausdruck „Make America Great Again“ (Macht Amerika wieder großartig) prägte, und der ehemalige Cowboy-Schauspieler nutzte Country-Musik und ihre Bilder (er war oft zu Pferd zu sehen), um eine frustrierte Wählerschaft zu umwerben.

Country als leicht verdauliche Form des Populismus

Der Anstieg der Popularität des Genres bei Menschen, die sich früher geschworen hatten, „alles andere als Country-Musik“ zu hören, war das Warnsignal, das im Wind flatterte. Aber wie der rasante Erfolg rechter Podcasts war es viel einfacher, sie zu ignorieren oder sich sogar darüber lustig zu machen, als die zugrunde liegende Bedrohung zu erkennen.

Country-Musik fand nicht nur in den Südstaaten Anklang, wo sie schon immer Teil der Kultur gewesen war, sondern eroberte auch die Popkultur und erreichte junge weiße Menschen, von denen sich einige vielleicht nicht einmal als konservativ bezeichnen würden. Aber vielleicht auf der Suche nach einer abgeschwächten, leicht verdaulichen Form des Populismus waren, die keine tatsächliche Selbstaufopferung beinhaltet. Endlich gab es eine Kunstform, an die sich progressive Künstler (und ihre Politik) anlehnen konnten, wenn sie ihnen zu sehr fremd wurden oder von ihnen verlangten, sich etwas mehr für die Diversifizierung des Genres einzusetzen oder Empathie für andere Menschen zu zeigen. Mit anderen Worten: Morgan Wallen war leicht zu verstehen.

„Try That In A Small Town“:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Aufgrund des Kontextes scheint Wallen eher konservativ zu sein, obwohl er seine Meinung nicht so offen äußert wie ein Jason Aldean. Und seine persönliche Politik ist fast nebensächlich. Er hat keine trumpistische politische Hymne wie „Try that in a Small Town“ veröffentlicht und hat sich Trump nicht in die Box auf dem republikanischen Parteitag im vergangenen Sommer gesellt.

Stattdessen dreht sich Wallens Marke um eine Kombination aus scheinbar harmlosen Südstaaten-Themen (SEC-Football! Bier!) und traditionelleren, eher pop-orientierten Elementen (Post-Malone-Kooporationen, Trap-Beats, Aneignung bestimmter Segmente der Black Music). Die Tatsache, dass Wallen, der 2021 nach einem Skandal um eine rassistische Beleidigung problemlos wieder in die Öffentlichkeit zurückkehrte, so beliebt ist, war ein Hinweis darauf, wie sehr sich so viele junge weiße Männer vor allem vor der sogenannten „Woke Agenda“ sicher fühlen wollten.

Wohin Genre-Affinität zu Trumps Wählern tendierte

Wenn wir die Kultur der Country-Musik betrachten und nicht nur darauf achten, wer sie hört, können wir auch einiges darüber erfahren, wohin die Genre-Affinität zu Trumps Wählern tendierte (oder, was die Geschlechterpolitik betrifft, sich zurückentwickelte). Country-Radio ist notorisch frauenfeindlich. Wobei der Anteil weiblicher Künstlerinnen in der Regel unter 10 Prozent liegt. In den letzten zwei Jahren sieht es für Frauen trotz intensiver Bemühungen um Gleichberechtigung nicht besser aus. Lainey Wilson und Megan Moroney, die weißen blonden Frauen, die derzeit erfolgreich sein dürfen, haben beide immer noch Schwierigkeiten, mit ihren jeweiligen neuen Singles auf Platz 1 zu kommen.

Und Beyoncé konnte trotz des kritischen Erfolgs und zahlreicher Grammy-Nominierungen für Cowboy Carter die Music Row nicht davon überzeugen, dass ihr Album eine Berücksichtigung im Country-Universum verdient, während sie für Post Malone den roten Teppich ausrollten. Die Country-Musik und das Country-Genre sendeten eine klare Botschaft darüber, wen genau sie in einer Welt willkommen heißen wollten, die traditionell von weißen Männern dominiert wurde. Sei es im Radio oder in der Präsidentschaft.

Pop-Mainstreaming des Christentums

2024 war auch das Jahr, in dem die Country-Musik, die schon immer ein Element des Glaubens enthielt, eine Pop-Mainstreaming des Christentums annahm. Anne Wilsons „Rebel“ war darauf ausgelegt, Country und christlichen Pop zu verschmelzen, mit einer Single, „Rain in the Rearview“, die an Country-Radiosender ausgeliefert wurde. Auch Gabby Barrett bewegte sich auf dieser Grenze, mit Plänen, noch weiter zu gehen. Der Associated Press VotetoCast berichtete, dass acht von zehn weißen evangelikalen christlichen Wählern Trump unterstützten, sodass es nicht überraschte, dass Wilson im Herbst ihre Trump-unterstützende Hymne „Stand“ veröffentlichte. Dennoch ist es nicht weniger alarmierend, wenn man sieht, wie ein Künstler die Grenze von Anbetungsliedern zu dem überschreitet, was als politische Propaganda angesehen werden kann. (Sind Sie sicher, dass Dolly es so gemacht hat?)

Nicht alle Konservativen mögen Country-Musik

Natürlich ist nicht jede Country-Musik konservativ, nicht alle Konservativen mögen Country-Musik. Und nicht jede Country-Musik wird von weißen Männern gemacht. Und so viel von dem, was das Genre bietet, ist ein einladender, vertrauter Trost in schwierigen, komplizierten Zeiten.

Aber es stellt sich die Frage: Kommen die Leute zur Country-Musik, weil sie nach rechts abdriften? Oder ist Country-Musik, Trump und ein Leben ohne die „Verurteilung“ der Linken etwas, das zu gut ist, um es zu ignorieren, wenn sie dort ankommen? Schließlich ist der größte Star des Genres, Wallen, das Vorbild dafür, wie man in einer Welt nach der Absage gedeiht.

Die Explosion des Country-Genres als Symptom und nicht als Ursache zu betrachten, hätte den Demokraten zugutekommen können. Oder zumindest zu der Einsicht beitragen können, dass die junge Wählerschaft nicht nach links rückte, wie sie es gerne angenommen hätte. Kamalas Glock und Camo-Hüte allein reichten nicht aus, um die unruhigen Wähler in der Mitte zu beeinflussen. Der Mainstream-Country in all seiner rot-weiß-blauen Pracht wartete mit offenen Armen auf sie. Und Trump auch.