Der UMG-Hauptsitz schloss bereits vergangene Woche wegen eines infizierten Mitarbeiters. Nun ist bekannt: CEO Lucian Grainge liegt mit Coronavirus im Spital.

Lucian Grainge, CEO der Universal Music Group, ist positiv auf COVID-19 getestet worden und wird, Berichten zufolge, nun in einem Krankenhaus in Los Angeles medizinisch versorgt. Erst im vergangenen Februar hatte Grainge seinen 60. Geburtstag gefeiert. Bei den Feierlichkeiten, die im exklusiven Madison Club in dem Kalifornischen La Quinta stattfanden, sollen eine Reihe an hochkarätigen Gästen, unter anderem Apple-CEO Tim Cook sowie Apple Senior Vize-Präsident Eddy Cue, anwesend gewesen sein. Der Madison Club, ein beliebter Rückzugsort von einer Vielzahl an Hollywoodstars, wurde seit der Einlieferung des Musikchefs ins UCLA Medical Center in Los Angeles geschlossen. Das 200 Hektar große Gelände ist…