Die Ärzte: Fünfter Buchstabe macht das Rätsel nur noch größer

Jan Böhmermann kommt an diesem Donnerstag mit seiner Show zurück und lädt sich als ersten Gast Ärzte-Drummer Bela B. ein. Der muss sich wohl ein paar gute Erklärungen für den Jetzt-Zustand seiner Band zurecht legen.

Moderator Jan Böhmermann kehrt mit seiner Show „Neo Magazin Royale“ aus der Winterpause zurück (Donnerstag, 21. Februar, 22:15 Uhr) und hat sich als ersten Gast den Schlagzeuger der Band Die Ärzte, Bela B eingeladen. Das teilte eine Sendersprecherin mit. Auf ZDFneo wird es dann an Böhmermann liegen, aus Bela B vielleicht herauszulocken, was es mit dem ominösen Auftritt auf ihrer Band-Website auf sich hat. Die Ärzte haben ein Rätsel aufgestellt, bei dem ein Wort mit acht Buchstaben gesucht wird. Status quo: A–B–S. Da in letzter Zeit immer mehr Gerüchte zum Band-Aus aufgekommen sind, könnte es tatsächlich das Wort „Abschied“ werden. Dann…