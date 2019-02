Die Ärzte lassen ihre Fans weiterhin im Unklaren, wie es in Zukunft mit der Band weitergeht. Begonnen hat das Gemunkel um ein mögliches Ende der Ärzte mit einer (PR-)Spielerei auf ihrer Website, wo eine achtstellige Buchstabenkombination geraten werden soll. Nach zwei ablaufenden Countdowns blieben die Buchstaben „A“ und „B“ übrig. Also tatsächlich Abschied?

Am Donnerstag (21. Februar) war Bela B bei Jan Böhmermann in „Neo Magazin Royale“ zu Gast. Natürlich eine Steilvorlage für den gut vorbereiteten Satiriker. Natürlich kam die Frage aller Fragen: „Löst Ihr Euch auf?“ Als der Musiker gerade mit einem erhobenen Zeigefinger antworten wollte, fror das Bild ein. Zu hören war kein Ton, bis schließlich das Publikum zu raunen begann und ernste bis entsetzte Mienen zu sehen waren.

Daraufhin wurde das Thema von Böhmermann nicht mehr angesprochen; Bela B hatte schließlich auch seinen ersten Roman vorzustellen. Möglicherweise eine jener Gag-Aktionen, mit denen der Moderator sich geschickt an die von anderen gesetzten Internettrends setzt. Vielleicht verrät er ja auf dem Twitter-Account der Wochenzeitung „Die ZEIT“ noch mehr, wo er seit einigen Tagen die Hebel bedient.

Abschied der Ärzte? In wenigen Stunden gibt es einen neuen Buchstaben

Neben dem Buchstaben-Countdown sorgte vor allem die Veröffentlichung eines kurzen Songausschnitts für die Gerüchte, dass sich die Ärzte nun – nach einer kommenden Tour in Europa, Festivalauftritten in Deutschland, einer Werkausgabe-Box und einer neuen Compilation – endgültig trennen könnten. In dem Stück heißt es: „Manchmal ist es einfach Zeit zu gehn“. In der kommenden Nacht wird der dritte Buchstabe veröffentlicht.