Die Ärzte live in der Wuhlheide Berlin 2022: Tickets, Anfahrt und Wetter

Die „Berlin Tour MMXXII“ der Ärzte geht weiter. Nachdem sie zunächst sehr erfolgreich am 7. Mai in der superkleinen Location „Schokoladen“ (130 Fans) begonnen hat und Die Ärzte anschließend ins SO36 (850 Fans) führte, mussten die Punkrocker drei Konzerte absagen – immerhin gleich mit der Nennung von Ersatzterminen dieses Jahr.

Nun geht aber erst einmal die reguläre Tour weiter. Und zwar am 7. Juni in der Wuhlheide. Als Special Guest wird die Londoner Politpunkband Ruts DC auftreten. Bei uns gibt es alle Infos zu dem Konzert im Überblick.

Tickets

Die Parkbühne Wuhlheide ist die zweitgrößte Freilichtbühne Berlins und bietet für bis zu 17.000 Besucher*innen Platz. Dennoch ist das Konzert der Ärzte, genauso wie fast alle anderen Stopps auf der „Berlin Tour MMXXII“, ausverkauft. Nur für das Konzert auf dem Flughafen Tempelhof am 26. August 2022 gibt es momentan noch Tickets.

Anfahrt

Der Veranstalter empfiehlt die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, da nur wenige PKW-Parkplätze rund um das Gelände zur Verfügung stehen. Solltet Ihr dennoch mit dem Auto anreisen, findet Ihr die Parkplätzte beidseits der Straße „An der Wuhlheide“.

Am besten kommt Ihr mit der S-Bahnlinie 3 zur Parkbühne Wuhlheide. Von der Station „Wuhlheide“ sind es nur noch ca. 900 Meter bis zur Eventlocation. Alternativ könnt Ihr auch mit den Tramlinien 27, 60, 61 und 67 bis zur Station „Freizeit- und Erholungszentrum“ fahren. Von dort ist der rund ein Kilometer lange Weg ausgeschildert.



Wetter

Nach einem sonnigen Pfingstwochenende soll es zum Wochenbeginn leider wieder kühler und regnerischer werden. Am Dienstag wird es tagsüber immer wieder regnen, abends könnte es mit etwas Glück bei rund 20 Grad trocken bleiben. Dennoch solltet Ihr auf Regen bei dem Konzert vorbereitet sein.

Podcast begleitet Die Ärzte auf ihrer Berlin-Tour

Wer keine Tickets für die Konzerte bekommen hat, oder auch einfach an weiteren, vertiefenden Einblicken in die Gedanken von Künstlern und Fans interessiert ist, dem sei der radioeins-Podcast „Diese eine Liebe – 40 Jahre Die Ärzte“ empfohlen. Der Moderator und Ärzte-Fan Marco Seiffert begleitet die Band bei all ihren Berlin-Konzerten und produziert zu jedem der Gigs jeweils eine Podcast-Folge mit seinen Eindrücken und Erlebnissen. Außerdem kriegen die Hörer*innen im Umfeld der Konzerte geführte Interviews und viele Hintergrundinfos zu der legendären Band zu hören. Den Podcast findet Ihr in der ARD Audiothek und allen anderen gängigen Podcast-Portalen.

Alle Konzerte von Die Ärzte in Berlin im Überblick

Noch stehen einige Konzerte der „Berlin Tour MMXXII“ an. Die ausgefallenen Konzerte werden am 21.06. (Festsaal Kreuzberg), 29.06. (Columbiahalle) und am 06.09. (Metropol) nachgeholt. Die Ticktes behalten ihre Gültigkeit.

06.06. Zitadelle Spandau, (Special Guest: Großstadtgeflüster)

07.06. Parkbühne Wuhlheide (Special Guest: Ruts DC)

21.06. Festsaal Kreuzberg

29.06. Columbiahalle (verschoben vom 21.05.)

26.08. Flughafen Tempelhof (Special Guests: Donots und Shirley Holmes; hier gibt es noch Tickets)

27.08. Flughafen Tempelhof

28.08. Flughafen Tempelhof (Special Guests: Royal Republic und The Dead End Kids)

06.09. Metropol (verschoben vom 20.05.)

„BUFFALO BILL IN ROM“-TOUR IM SOMMER

Im Sommer spielen Die Ärzte ihre große Tour in Deutschland, Österreich und der Schweiz, für die es sogar noch Tickets gibt. Hier alle Konzerte der BUFFALO BILL IN ROM-Tour im Überblick:

03.06.2022 – Hannover, Expo Plaza (ausverkauft) (w/ Antilopen Gang, Dampfmaschine)

04.06.2022 – Köln, Rhein-Energie-Stadion (ausverkauft) (w/ Adam Angst)

09.06.2022 – Dresden, Rudolf-Harbig-Stadion (ausverkauft) (w/ Drangsal, Ruts DC)

14.06.2022 – Rostock, IGA Park

16.06.2022 – München, Olympiastadion (w/ Antilopen Gang)

18.06.2022 – CH-Thun, Stockhorn Arena (w/ Beatsteaks)

24.06.2022 – Heilbronn, Frankenstadion

26.06.2022 – Bayreuth, Volksfestplatz (w/ The Damned)

02.06.2022 – Kassel, Auestadion (w/ Donots, Kafvka)

18.08.2022 – Erfurt, Domplatz (ausverkauft) (w/ Donots)

19.08.2022 – Erfurt, Domplatz (ausverkauft) (w/ The Dead End Kids)

20.08.2022 – Bremen, Bürgerweide (w/ Gluecifer)

24.08.2022 – Hamburg, Trabrennbahn Bahrenfeld

26.08.2022 – Berlin, Flughafen Tempelhof (w/ Donots, Shirley Holmes)

03.09.2022 – Minden, Weserufer Kanzlers Weide

08.09.2022 – A-Graz, Messe Graz Open Air

10.09.2022 – Konstanz, Bodensee Stadion

11.09.2022 – Mannheim, Maimarktgelände (w/ Drangsal, Lüt)

17.09.2022 – Nohfelden-Bosen, Festwiese am Bostalsee (ausverkauft)

