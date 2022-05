Videobotschaft: So sagen Die Ärzte zwei weitere Konzerte in Berlin ab

Die Punkrock-Band Die Ärzte haben zwei weitere ihrer aktuellen Berlin-Tour abgesagt. Betroffen ist die geplante Show im Metropol am 20. Mai sowie die in der Columbiahalle am 21. Mai. Zuvor musste bereits das Konzert im Festsaal Kreuzberg s vom 17. Mai auf den 21. Juni verlegt werden. Der Grund für die Absagen: gesundheitliche Probleme.

In einer unterhaltsamen Videobotschaft erklären Bela und Farin nicht nur die Absage, sondern geben auch gleich die Ersatztermine bekannt. Und zwar den 29.06 2022 für das Konzert in der Columbiahalle und den 06.09 für die Show im Metropol. Im Video stellen die beiden auch noch mal klar: Die Ärzte haben wirklich Bock auf die Clubkonzerte.

Die „Berlin Tour MMXXII“

Schon seit über einer Woche spielten Die Ärzte eine Reihe von Konzerten in der Bundeshauptstadt – und das, nachdem sie zuvor neun Jahre auf keiner Berliner Bühne mehr standen. Angefangen am 7. Mai in der superkleinen Location Schokoladen (130 Fans), sollte ihre „Berlin Tour MMXXII“ Die Ärzte unter anderem auch ins SO36 (850 Fans) und in die Columbiahalle führen (3500 Fans). Ein starker Kontrast zu der im Juni beginnenden Stadiontour, auf der die Band wieder vor Zehntausenden spielt. Neben der besonders intimen Atmosphäre erhofft sich die Band mit der Aktion auch die durch die Coronapandemie stark gebeutelten kleinen Konzertlocations und die Mitarbeiter*innen der Kunst- und Kulturszene zu unterstützen.

Nach den Konzerteverschiebung steht als nächster Spielort die Zitadelle Spandau am 6. Juni auf dem Plan. Auch auf dem Tempelhofer Feld wird die Band diesen Sommer noch spielen. Allerdings sind bereits fast alle Konzerte in Berlin ausverkauft, nur für ein Konzert am Flughafen Tempelhof gibt es noch Tickets.

Hier alle Auftritte von Die Ärzte 2022 in Berlin im Überblick:

06.06. Zitadelle Spandau, (Special Guest: Großstadtgeflüster) 07.06. Parkbühne Wuhlheide (Special Guest: Ruts DC) 21.06. Festsaal Kreuzberg 29.06. Columbiahalle (verschoben vom 21.05.) 26.08. Flughafen Tempelhof (Special Guests: Donots und Shirley Holmes; hier gibt es noch Tickets) 27.08. Flughafen Tempelhof 28.08. Flughafen Tempelhof (Special Guests: Royal Republic und The Dead End Kids) 06.09. Metropol (verschoben vom 20.05.)



„BUFFALO BILL IN ROM“-TOUR IM SOMMER

Im Sommer spielen Die Ärzte ihre große Tour in Deutschland, Österreich und der Schweiz, für die es sogar noch Tickets gibt. Auch dafür wollen sich Farin Urlaub (bürgerlich Jan Vetter), Bela B (bürgerlich Dirk Felsenheimer) sowie Rodrigo González jetzt gesundheitlich schonen. Um bei ihrer großen Tour richtig fit zu sein, sei es „jetzt vernünftiger eine kurze Pause zu machen.“ Hier alle Konzerte der BUFFALO BILL IN ROM-Tour im Überblick: