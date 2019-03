Neue Album-News: Jetzt wissen wir, wie lange wir mindestens auf die zwei neuen Abba-Songs warten müssen.

Wann kommen die neuen Abba-Songs, wann das erhoffte neue Album? Es gibt gute und zwei schlechte Neuigkeiten dazu. Die erste schlechte Nachricht zuerst: Vor dem Sommer wird das nichts. Die gute: „I Still Have Faith In You“ und „Don't Shut Me Down“ erscheinen definitiv noch 2019. „Später im Jahr“ sollen die neuen Stücke kommen. Das sagte Abba-Sprecherin Görel Hanser dem „Daily Star“. Hanser schiebt allen Hoffnungen, die Schweden könnten 38 Jahre nach „The Visitors“ ein neues Album veröffentlichen, jedoch einen Riegel vor. Schlechte Nachricht Nummer zwei: „Es werden zwei Songs herausgebracht. Kein Album.“ Die Stücke erscheinen, so die Sprecherin, garantiert…