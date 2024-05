Die Rolling Stones zeigen immer wieder, dass es auch in einer langen Karriere noch besondere Ereignisse geben kann. Am vergangenen Wochenende spielten sie in East Rutherford, New Jersey, erstmals den Song „Tell Me Straight“ live.

Neuer Keith-Richards-Song feiert Live-Debüt

Dieser wurde zwar erst auf dem aktuellen Album „Hackney Diamonds“ (2023), das die Band gerade betourt, veröffentlicht, birgt aber eine Besonderheit. Anstelle von Sänger Mick Jagger ist Gitarrist Keith Richards allein hier für den Gesang verantwortlich. Rolling-Stones-Songs wie diesen gibt es in der rund 450 Songs umfassenden Diskographie der Engländer nur knapp dreißigmal.

So erlebte das Publikum Keith Richards als seltenen Frontmann:

Drei weitere rare Titel im Set der Rolling Stones

Darüber hinaus gab es bei dem Auftritt im Nordosten der USA drei Tour-Debüts. Die Rolling Stones spielten „Bitch“ – der ursprünglich 1971 auf „Sticky Fingers“ veröffentlichte Titel kam bei Tourneen in den letzten Jahren jeweils nur bei einem einzigen Konzert zum Einsatz. Ferner wünschten sich das Publikum „Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker)“. Der 1975 auf „Goats Head Soup“ erstveröffentlichte Song wurde seit der Jahrtausendwende erst dreizehnmal aufgeführt. Das dritte Debüt im Rahmen des 19 Songs starken Sets war „Midnight Rambler“ vom 1969er-Album „Let It Bleed“. Darin eingebaut war eine kurze Passage aus Robert Johnsons Blues-Titel „Come On On My Kitchen“ von 1937. Videos aller Auftritte sind im Internet zu finden.

Die nordamerikanischen Termine der „Hackney Diamonds“-Tour enden im Juli, darüber hinaus sind keine Konzerte angekündigt. In Europa spielten die Rolling Stones zuletzt vor Release des Albums im Sommer 2022.