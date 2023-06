The Prodigy live: Tickets, Termine, Vorverkauf

The Prodigy gehen wieder auf Tournee. Für Ende November und Anfang Dezember 2023 sind vier Konzerte in Deutschland angekündigt. Sie werden dann die Hallen in Düsseldorf (30. November), Berlin (3. Dezember), Frankfurt (4. Dezember) und Stuttgart (9. Dezember) bespielen.

The Prodigy live 2023: Tour-Termine im Überblick:

30.11.2023, Düsseldorf – Mitsubishi Electric Halle

03.12.2023, Berlin – Velodrom

04.12.2023, Frankfurt – Festhalle

09.12.2023, Stuttgart – Schleyerhalle

Prio-Tickets sind seit dem 21. Juni (17 Uhr) via MagentaMusik und Presale-Karten ab dem 22. Juni (10 Uhr) via Ticketmaster erhältlich. Der allgemeine Vorverkauf beginnt dann am 23. Juni (10 Uhr) auf Livenation.

Die letzten Konzerte der Briten liegen mittlerweile fünf Jahre zurück. Die Band nahm sich eine Auszeit, nachdem Gründungsmitglied Keith Flint verstarb.

Berühmt wurde die Gruppe um Liam Howlett und Rapper/Sänger Maxim in den 1990er-Jahren durch Club-Hymnen wie „Firestarter“ und „Voodoo People“. Die Briten gewannen die Herzen der internationalen Rave-Szene und räumten zahlreiche Musikpreise ab – u.a. Brit Award für Best British Dance Act 1997.

Am Höhepunkt ihrer Karriere nahm sich die Gruppe eine kurze Auszeit, um dann aber 2009 mit dem Album „Invaders Must Die“ ihr Comeback zu feiern. Es folgten die Alben „The Day Is My Enemy“ und „No Tourists“, zu dem auch eine Tour geplant war. Als sich jedoch im März 2019 Keith Flint im Alter von 49 Jahren das Leben nahm, sollte nicht wie geplant weitergemacht werden.

Obwohl The Prodigy weiterhin neue Musik veröffentlichten, wurde eine Live-Pause eingelegt. Dieses Jahr aber wird das Duo nach einigen Festival-Terminen durch Europa touren und damit auch ihres früheren Mitglieds Keith Flint gedenken.