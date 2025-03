Tod von Carl Dean: Dolly Parton richtet ergreifende Worte an Fans

The Jesus and Mary Chain: Die Fucked-Up-Fans der Eagles

Dolly Parton hat eine Erklärung veröffentlicht, in der sie sich bei ihren Fans für die Unterstützung nach dem Tod ihres Ehemanns Carl Dean Anfang dieser Woche bedankt. Parton und Dean waren fast 60 Jahre lang verheiratet.

„Dies ist eine Liebeserklärung an meine Familie, Freunde und Fans. Vielen Dank für all die Nachrichten, Karten und Blumen, die ihr geschickt habt, um eure Anteilnahme am Verlust meines geliebten Ehemanns Carl zu bekunden“, schrieb Parton in den sozialen Medien.

„Ich kann mich nicht persönlich bei jedem von euch melden. Aber ihr sollt wissen, dass es mir die Welt bedeutet hat. Er ist jetzt in Gottes Armen und ich bin damit einverstanden. Ich werde euch immer lieben.“

Carl Dean wird im engsten Familienkreis in einer privaten Zeremonie beigesetzt

Am Montag gab Parton den Tod ihres Mannes im Alter von 82 Jahren bekannt. „Carl und ich haben viele wunderbare Jahre zusammen verbracht“, schrieb die Sängerin. „Worte können der Liebe, die wir über 60 Jahre lang geteilt haben, nicht gerecht werden.“ Dean wird im engsten Familienkreis in einer privaten Zeremonie beigesetzt.

Dean war während ihrer gesamten glanzvollen Karriere ein Thema für Parton-Fans. Wobei viele seine seltenen Auftritte auf dem roten Teppich und in Medienfotos bemerkten.

Dolly Parton auf Instagram:

„Er ist ein guter Kerl. Er ist ruhig, und ich bin laut. Und wir sind lustig. Oh, er ist zum Totlachen“, sagte Parton kürzlich in einem Interview. „Und ich denke, einer der Gründe, warum es so lange gehalten hat, ist, dass wir uns lieben. Uns respektieren. Aber auch viel Spaß haben. Immer wenn es zu angespannt wird, findet einer von uns einen Witz darüber.“