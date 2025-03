Carl Dean, Dolly Partons Ehemann seit fast 60 Jahren, im Alter von 82 Jahren verstorben

Dolly Parton hat bekannt gegeben, dass ihr Ehemann Carl Dean, den sie während ihrer gesamten Karriere in Interviews immer wieder lobte, im Alter von 82 Jahren verstorben ist.

„Carl und ich haben viele wundervolle Jahre zusammen verbracht“, schrieb die Sängerin am Montag in einem Instagram-Post. „Worte können der Liebe, die wir über 60 Jahre lang geteilt haben, nicht gerecht werden. Ich danke Ihnen für Ihre Gebete und Ihr Mitgefühl.“

Laut der Erklärung starb er am Montag in Nashville. Carl Dean wird in einer privaten Zeremonie im engsten Familienkreis beigesetzt.

Dolly Parton auf Instagram:

In einem Interview mit Bunnie, der Frau des Country-Künstlers Jelly Roll, sprach Parton über ihre fast sechs Jahrzehnte währende Ehe mit Dean. „Er ist ein guter Kerl. Er ist ruhig, und ich bin laut. Und wir sind lustig. Oh, er ist zum Totlachen. Und ich denke, einer der Gründe, warum es so lange gehalten hat, ist, dass wir uns lieben. Uns respektieren. Aber auch viel Spaß haben“, sagte Parton. „Immer wenn es zu viel Spannung gibt, findet einer von uns einen Witz darüber.“

Im November 2021 teilte Parton ein Foto von sich und Dean aus ihrer Jugendzeit. Und wünschte allen ein frohes Thanksgiving.

„Er ist Krebs, ich bin Steinbock, und das sind kompatible Sternzeichen“

„Er war ein Stubenhocker. Das passte gut zu uns. Er war im Asphaltiergeschäft tätig. Er ist Krebs, ich bin Steinbock, und das sind kompatible Sternzeichen“, erklärte Parton Bunnie, wie ihre Persönlichkeiten einander ergänzten.

Dean war während ihrer gesamten glanzvollen Karriere ein beliebtes Gesprächsthema unter Parton-Fans. Wobei viele seine seltenen Auftritte auf dem roten Teppich und auf Medienfotos bemerkten. Während ihres Interviews für Country Living sagte Parton, dass Dean kein großer Fan von großen Veranstaltungen sei. Und dass sie ihn einmal bitten musste, mit ihr an den BMI Awards 1967 teilzunehmen. Sie erinnerte sich daran, dass er damals sagte: „Schau, ich möchte, dass du alles machst, was du machen willst. Aber bitte mich nie wieder, zu so etwas zu gehen.“ Und das tat er nie.

Sie fügte hinzu: „Er ist einfach etwas Besonderes für mich. Und ich liebe ihn so, wie er ist.“