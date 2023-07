Eagles-Mitbegründer Randy Meisner ist tot

Randy Meisner performing at the Park West in Chicago, Illinois, March 6, 1981. (Photo by Paul Natkin/Getty Images)

Randy Meisner, Bassist und Mitgründer der Eagles, ist tot. Das teilte die Band am Donnerstag (27. Juli) über ihre offizielle Website mit. „Randy war ein integraler Bestandteil der Eagles und stark am frühen Erfolg der Band beteiligt“, heißt es im Statement. Als Todesursache wurden die Folgen einer Lungenerkrankung genannt. Er wurde 77 Jahre alt.

1971 gründete er die Eagles gemeinsam mit Don Henley, Glenn Frey und Bernie Leadon. Er spielte den Bass, übernahm allerdings auch manchmal den Platz am Mikrofon. Die Band erzielte mehrere Erfolge mit ihren Hitsingles und -alben, darunter „Take it Easy“ und „Life In The Fast Lane“. Ihr wohl bekanntestes Werk, „Hotel California“ sowie das Album „Their Greatest Hits (1971-1975)“ zählen zu den erfolgreichsten Platten aller Zeiten.

1977 verließ der Bassist die Gruppe nach einem Streit und begann eine Solo-Karriere. Gemeinsam mit den Eagles wurde Meisner 1998 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

Der Sänger kämpfte bereits seit längerer Zeit mit zahlreichen gesundheitlichen Problemen, darunter auch mit einer bipolaren Störung und Alkoholabhängigkeit.