„Du kannst mich mal, Du bist noch bei Scientology“: Wutbrief an Emily Armstrong

Diesen Wirbel hätten Linkin Park sich sicher gerne erspart. Kaum hat die Band am Freitag (06. September 2024) ihre Reunion verkündet, gab es bereits die ersten kritischen Stimmen. Mike Shinoda kündigte zuvor nicht nur ein neues Album an („From Zero“), sondern präsentierte beim Live-Auftritt der Gruppe in Los Angeles sogleich den Ersatz für den verstorbenen Chester Bennington. Dessen Part übernimmt in Zukunft Emily Armstrong.

Während Chesters Witwe Talinda Bennington Feuer und Flamme ob seiner Nachfolgerin ist, steht Armstrong selbst im Kreuzfeuer.

Ist Emily Armstrong (noch) Scientologin?

Fans und Kritiker fiel auf, dass Armstrong in der Vergangenheit den verurteilten Sexualstraftäter Danny Masterson unterstützte. Außerdem wird ihr nachgesagt, Mitglied von Scientology zu sein – oder gewesen zu sein.

Denn Armstrong distanzierte sich zwar am Samstag per Statetement von Masterson (ohne dabei seinen Namen zu nennen), ging aber mit keinem Wort auf ihre angebliche Mitgliedschaft bei Scientology ein. Religion bzw. „Religion“ ist Privatsache, aber es scheint ausgeschlossen, dass ihr Schweigen zum Thema für die nötige Ruhe im Linkin-Park-Lager sorgen wird. Nicht auszuschließen, dass Leute bei den Konzerten gegen Scientology mindestens vor den Hallen demonstrieren werden.

Die Entscheidung, Armstrong für Chester Bennington einspringen zu lassen, wurde von vielen Seiten kritisiert, auch von Cedric Bixler-Zavala von Mars Volta/At The Drive-In. Seine Frau Chrissie Carnell-Bixler war eine der vier Frauen, die Vergewaltigungsvorwürfe gegen Masterson erhoben. Nun hat sie sich ebenfalls gegen Armstrong ausgesprochen – und auch gegen Linkin Park.

Carnell-Bixler war zwar nicht eine der beiden „Jane Does,“ die Masterson des sexuellen Missbrauchs für schuldig befunden wurde, aber sie ist Teil der laufenden Zivilklage gegen ihn, die nach seiner Berufung voraussichtlich im September 2025 vor Gericht gehen wird. Die Bixlers sind ehemalige Scientologen und stehen der Kirche seit ihrem Austritt kritisch gegenüber. Sie sagen: Seit sie sich gegen Masterson ausgesprochen haben, werden sie von seinen Anhängern, die Mitglieder der Kirche sind, massiv schikaniert.

Carnell-Bixler wendet sich auf Instagram mit klaren Worten gegen Armstrong:

Liebe Emily,

wenn du dich nicht gegen die Sekte des Menschen- und Kinderhandels aussprichst, der du angehörst und die du durch dein Schweigen zu den Verbrechen, von denen du weißt, ermöglichst, dann hast du kein Recht, in die Fußstapfen von Chester Bennington zu treten, einem wahren Fürsprecher.

Es ist mir scheißegal, dass du dem Serienvergewaltiger sehr nahe stehst. Es ist mir scheißegal, dass Du in deiner Instagram-Story mit deiner „Entschuldigung“ rumgelogen hast .

Es ist mir nicht egal, dass Du, nachdem Du gefragt wurdest, an der grausamen Einschüchterung von Jane Doe 1 mit Ihren Sektenfreunden vor Gericht teilgenommen hast. Es ist mir nicht egal, dass Dunicht ein einziges Mal erwähnt hast, dass Du Mitglied einer Kinder- und Menschenhandelssekte bist, die den Missbrauch und die Vergewaltigung von KINDERN und Erwachsenen vertuscht.

„Schande über Linkin Park“

Es ist mir nicht egal, dass Deine Eltern für die OSA (Office of Special Affairs) der Scientology-Sekte arbeiten, die Angriffe auf mich und meine Familie befohlen hat, einschließlich der Ermordung meiner Hunde auf unmenschliche und bösartige Weise.

Es ist mir nicht egal, dass Du meine Mitschwestern, die überlebt haben, angegriffen und schikaniert hast. Man sagt nichts gegen Scientology, nicht weil man Angst vor ihnen hat. Du sagst es nicht, weil du einer von ihnen bist. Schande über Linkin Park. Du kanst mich mal.“