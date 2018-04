Im U2-Lager haben die Rehearsals für die „Experience + Innocence“-Tour begonnen. Zwei Wochen lang proben U2 in der Place-Bell-Arena in Laval, Kanada. U2tour.de berichtet ausführlich über Songs, die entweder von den Musikern oder ihrer Crew gespielt wurden. In Zusammenarbeit mit den Hallen-Ablauschern von U2songs.com wurden einige Stücke deutlich herausgehört – inklusive Überraschungen. Wie die Seite berichtet, trafen Bono und Edge am Dienstag in Kanada an, nachdem sie in Irland auf der Beerdigung ihres allerersten Promoters, Dave Kavanagh, weilten. Dort sangen sie den „Experience“-Song „Love Is All We Have Left“. U2songs.com berichtet, dass folgende Lieder (oder Ausschnitte) geprobt wurden. Rehearsals von…