Wut auf Echo für Kollegah und Farid Bang: „Verheerendes Zeichen“

Wenn am 12. April die Verleihung des Echo stattfindet, dann könnten möglicherweise zwei nominierte Künstler gar nicht mehr dabei sein. Wie die „Bild“ meldet, sorgt ein Song der Rapper Kollegah und Farid Bang für Aufregung. So sehr, dass der Echo-Ethikrat eingeschaltet wurde. Beiden Rappern droht nun wohl vor allem wegen einer als antisemitisch verstandene Zeile der Ausschluss. Zu hören ist er auf der Bonus-EP des Albums „Jung, brutal und gutaussehend 3“, das in gleich zwei Kategorien nominiert ist („Hip Hop/Urban national“ und „Album des Jahres“). In dem dem Bonustrack „0815“ findet sich unter anderem die Zeile „Mein Körper definierter als…