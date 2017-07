Ed Sheeran: Regisseur von „Game Of Thrones“ lobt seinen Auftritt und nimmt ihn in Schutz

Weiterlesen „La La Land“-Parodie: Lisa Simpsons verknallt sich in Ed Sheeran Wird er jetzt zum Serien-Star? Nach einer Gastrolle in „Game of Thrones“ wird Sänger Ed Sheeran bald auch bei den „Simpsons“ zu sehen sein – als Schwarm der achtjährigen Lisa Die Reaktionen auf den Gastauftritt von Ed Sheeran als singender Soldat der Lannisters in der ersten Folge von „Game Of Thrones“ waren, gelinde gesagt, gespalten. Die Folge: vor allem auf Twitter jede Menge Spott. Daraufhin holte der 26-Jährige zum Gegenschlag aus und löschte seinen Account, um ihn dann kurze Zeit später wieder sichtbar werden zu lassen. All der Häme zum Trotz – einen Fan hat Ed Sheeran auf jeden Fall. Jeremy Podeswa, den Regisseur der Serie.

„Er hat einen super Job gemacht“

Der sagte der „Newsdesk“: „Ich denke, dass Ed einen wundervollen Job gemacht hat. Er ist ein toller Schauspieler und ein liebenswerter Mensch. Für die Rolle hat er perfekt gepasst, weil er singen musste. Wenn die Zuschauer ihn nicht gekannt hätten, hätten sie kaum zweimal darüber nachgedacht. (….) In der Serie hat er einen super Job gemacht und er sieht aus, als würde er in diese Welt gehören.“

Seit die Serienschöpfer David Benioff and Dan Weiss eine Gastrolle des Superstars ankündigten, herrschte Rätselraten über Sheerans Auftritt. Nun ist Schluss damit. „Game Of Thrones" feierte in den USA den Auftakt zur brandneuen Staffel 7. Mit dabei war also Ed Sheeran – in einer Rolle, die nicht bei allen Fans gut ankam.

Podswana zeigte sich von der Resonanz sichtlich überrascht: „Ich denke die Menschen hinterfragen es so stark, weil sie so viel von seinem Leben als Superstar in die Rolle hineinlegen. Das ist überhaupt nicht das, was wir machen wollten. Die Produzenten und ein paar der Schauspieler kannten ihn und er selbst ist ein riesiger Fan der Serie.“

Ed Sheeran mag Twitter, Ed Sheeran mag Twitter nicht … Anfang dieser Woche erst schien es, als hätte er sich endgültig vom sozialen Netzwerk verabschiedet. Das wäre ein konsequenter Schritt nach dem vorangehenden Rücktritt von Twitter-Rücktritt gewesen. Nun ist sein Account aber wieder aufgetaucht.

Der Regisseur hofft außerdem, dass sich Ed Sheeran die ganzen negativen Kommentare nicht zu sehr zu Herzen genommen hat.

If Arya kills Ed Sheeran this will be the best Game of Thrones ever — Sam Adams (@SamuelAAdams) July 17, 2017

