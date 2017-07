Weiterlesen Ed Sheeran vs. Trolle: Dieses Mal hat er seinen Twitter-Account wirklich gelöscht Mit Ed Sheeran und Twitter ist es alles andere als einfach. Nach dem Rücktritt vom Twitter-Rücktritt scheint sich der Sänger nun endgültig von dem Netzwerk verabschiedet zu haben. Eine Beziehung in einer Vorabendserie ist vermutlich stabiler als die von Ed Sheeran und Twitter. Der 26-Jährige kann sich einfach nicht entscheiden, wie er zu der Plattform steht – langsam aber sicher wird das für seine Fans vor allem eins: anstrengend!

Seine Twitter-Geschichte liest sich inzwischen, als wäre sie eine Liebschaft in einer Soap. Anfang Juli machte Ed Sheeran Schluss. Aktiv war er dort nicht mehr, auf seinem Profil liefen nur noch automatische Instagram-Posts ein. Begründing: Zu viele Hasskommentare, die ihm viel zu nahe gehen würden. Es folgte eine Relativierung. Der Rücktritt vom Rücktritt. Unter einem Instagram-Post hieß es: „Ich habe mit nichts aufgehört, ich werde nur nichts mehr lesen – außer Harry Potter.“

Anfang dieser Woche dann: Schock, schwere Not! Der Account des Musikers war nicht mehr auffindbar. Eine Erklärung gab Ed Sheeran dazu nicht ab. Die Fans spekulierten. Lag es an den gespaltenen Reaktionen auf seinen Gastauftritt in der ersten Episode von „Game Of Thrones“ Staffel 7? Ist ein Artikel von „BuzzFeed“ Schuld?

Arya : It's a pretty song. I've never heard it before. Ed Sheeran : It's a new one. Buy it on itunes 😂😂😂#GameOfThrones #GoTS7 pic.twitter.com/FhYKQQcwh1 — gehack (@MuhdAkmalx) July 18, 2017

Der Musiker ist offenbar wenig entscheidungsfreudig, denn nun ist sein Profil wieder auffindbar. Das Aus hielt nur wenige Stunden.

I just activated @Tweet_Delete on my account to automatically delete my old tweets (https://t.co/mMikZN31WM)! — Ed Sheeran (@edsheeran) July 17, 2017

„Ich habe gerade @Tweet_Delete für meinen Account aktiviert. So werden alte Tweets automatisch gelöscht.“

„Bitte folgt mir auf Instagram“

In seiner Bio steht nun „Ich verwende das hier nicht mehr, bitte folgt mir unter @tedysphotos auf Instagram, Ganz viel Liebe x“

Auf Instagram zeigt der Sänger seinen Fans zumindest ziemlich viel. Alleine in den vergangenen zwölf Stunden postete er dort sechs Bilder. Ed bei „Game Of Thrones“, Ed auf der Bühne in Quebec oder auch Cat-Content.

Chillin like a villain' A post shared by Ed Sheeran (@teddysphotos) on Jul 18, 2017 at 12:54pm PDT

