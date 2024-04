Clint Eastwood: der große alte Mann des Kinos ist gebeutelt, aber kann noch lächeln

Clint Eastwood hat sich, was mittlerweile sehr selten geworden ist, in der Öffentlichkeit gezeigt. Kurz vor seinem 94. Geburtstag am 31. Mai 2024 trat er bei einer Veranstaltung der Naturschützerin Jane Goodall in seiner Wahlheimatstadt Carmel-by-the-Sea in Kalifornien auf. Dort war er auch über viele Jahre Bürgermeister.

Die mit einem Eintrittspreis von 95 Dollar noch recht erschwingliche Veranstaltung trug den Titel „Reasons for Hope“ und fand im örtlichen Sunset Cultural Center statt. Dort wurde für Eastwood ein Platz in der ersten Reihe reserviert. Auf den in der „Daily Mail“ publizierten Fotos sieht er sehr gebrechlich aus – völlig normal natürlich für einen Menschen seines Alters, aber man mag sich die Western-und Regie-Ikone („Unforgiven“, „Million Dollar Baby“) nicht recht als normalen Menschen vorstellen.

Beim Empfang für VIP-Gäste gesellte sich Eastwood hinter der Bühne zu der berühmten Primatologin. Begleitet wurde er dabei von einem Assistenten. Eastwood trug ein blau kariertes Flanellhemd, eine graue Hose und Turnschuhe. Ein Zuschauerfoto zeigt Eastwood mit Goodall, der Hollywoodstar sieht cool zerzaust aus.

Die Veranstaltung am 24. März, die vom Wildlife Conservation Network präsentiert wurde, war laut der Website des Veranstaltungsortes ein Zwischenstopp auf der Tournee zum 90. Geburtstag Jane Goodalls, wenig später am 03. April 2024. Auch Eastwood ist in gewisser Weise als Primatenfreund bekannt. In „Der Mann aus San Fernando“ präsentierte er 1978 seinen besten Buddy, den Orang-Utan Clyde.

In Hollywood ist Clint Eastwood noch immer aktiv. Aktuell dreht er „Juror Nummer 2“, dessen Arbeit er im Juni 2023 begann. Eastwood führt Regie und produziert, die Hauptrollen spielen Nicholas Hoult und Toni Collette. Der Thriller wird voraussichtlich Eastwoods letzter Film sein.