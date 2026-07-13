Ellie Goulding singt „Lights“ beim WM-Viertelfinale

„Ich weiß schon jetzt, dass die Jungs England stolz machen werden – it's coming home“, schrieb sie vor dem Spiel zwischen England und Norwegen in Miami.

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Ellie Goulding  |  Ellie Goulding singt „Lights“ beim WM-Viertelfinale Foto: WireImage. Kevin Mazur. All rights reserved.

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Ellie Goulding stimmte die Fans beim FIFA-WM-Viertelfinale 2026 mit ihrer Performance von „Lights“ auf das Spiel zwischen ihrem Heimatland England und Norwegen im Hard Rock Stadium in Miami, Florida ein.

Die britische Sängerin trat zunächst bei den Vorbereitungsfeierlichkeiten vor dem Anpfiff auf und sang „Outside“. Zur Halbzeit kehrte Goulding auf die in den Tribünen aufgebaute Bühne zurück und schmetterte ihren Hit „Lights“.

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Am Freitag hatte Goulding angekündigt, dass sie die Halftime Show bestreiten würde – und in einem Instagram-Post gleichzeitig ihrer Heimat die Daumen gedrückt.

„It’s coming home“

„Beim FIFA-WM-Viertelfinale England gegen Norwegen aufzutreten – das Gefühl ist unbeschreiblich, als könnte wirklich alles passieren. Ich weiß schon jetzt, dass die Jungs England stolz machen werden, it’s coming home“, schrieb sie.

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Man darf wohl behaupten, dass Gouldings Auftritt und ihre Strahlkraft zumindest einen kleinen Anteil am englischen Sieg hatten. Als nächstes trifft England am 15. Juli in Atlanta, Georgia auf Argentinien. Der Sieger dieses Duells zieht ins WM-Finale am 19. Juli im MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey ein – wo Justin Bieber, BTS, Madonna und Shakira die Halftime Show übernehmen.

Vergangenen Monat gab Goulding bekannt, dass ihr sechstes Studioalbum „I Know Too Much“ am 4. September erscheint. „I Know Too Much“ ist ihr erstes Album seit „Higher Than Heaven“ aus dem Jahr 2023, das auf Platz eins der britischen Albumcharts debütierte.

Malik Davis schreibt für den ROLLING STONE USA. Hier geht es zum US-Profil

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