Inkognito-Modus: Tesla-Besitzer versuchen verzweifelt, ihr Auto zu tarnen

Oligarch Elon Musk setzt über sein sogenanntes Department of Government Efficiency ( DOGE ) weiterhin ganze Bereiche der Bundesregierung unter Druck. Die Gegenreaktion fordert ihren Tribut. Und zwar beim Autohersteller Tesla , bei dem Musk sowohl CEO als auch de facto Marketingleiter ist.

Demonstranten haben das Unternehmen ins Visier genommen und prangern Musks rechtsextreme Ideologie an. Es gibt Anzeichen von Schwäche in der einst so hochfliegenden Aktie. Es ist schlimm genug, dass Donald Trump am Dienstag seinen Top-Berater und Großspender Tesla-Modelle für einen kitschigen Fototermin in der Auffahrt des Weißen Hauses vorführen ließ. Und wo der Präsident die Amerikaner aufforderte, das Unternehmen zu unterstützen. Er versprach, selbst ein Model S zu kaufen.

Aber auch einige aktuelle Tesla-Besitzer scheinen derzeit mit Musk unzufrieden zu sein. Sie könnten ihr Geschäft schließlich woanders hin verlagern. Sie drücken ihren Unmut aus oder versuchen zumindest, ihre Autos vor dem Vandalismus zu schützen, den eine Handvoll Fahrer gemeldet haben , indem sie die Elektrofahrzeuge „umetikettieren“ und das Tesla-Emblem und andere Kennzeichnungen durch die Ornamente und Namen anderer Autohersteller ersetzen.

Aus Tesla wird Audi

Die Modelle sind immer noch erkennbar. Wenn man weiß, wonach man suchen muss. Bei einem flüchtigen Blick könnte man jedoch annehmen, dass man beispielsweise einen Audi statt eines Tesla vor sich hat.

Diese Modifikationen der Embleme sind an sich nichts Neues. Tesla-Fans haben schon lange Änderungen an der werkseitig vorgegebenen Ästhetik ihrer Autos vorgenommen. Man könnte das „T“-Symbol auf dem Kofferraum durch stilisierte Buchstaben, die „Tesla“ buchstabieren, ersetzen. Oder ein Chromdetail durch ein schwarzes ersetzen . Der Unterschied besteht darin, dass es sich bei diesen Änderungen in der Regel um Anpassungen handelte, bei denen die Marke immer noch als Stolz zur Schau gestellt wurde, während Fahrer in den USA seit fast einem Jahr feststellen, dass Teslas inkognito und unter einem anderen Firmennamen unterwegs sind.

Halten Sie die Augen offen. Vielleicht entdecken Sie in Manhattan ein weißes Model Y , das als Subaru getarnt ist. Andere Tesla-Fahrer wollen, dass man denkt, sie fahren einen Honda oder einen Mazda. Zwei japanische Marken, die nichts mit den toxischen Assoziationen von Musk zu tun haben. Chevrolet ist eine weitere Option.

Hier und da werden Sie einen Tesla-Besitzer bemerken, der sich lediglich dafür entschieden hat, die Plaketten zu entfernen, ohne etwas an ihrer Stelle anzubringen. YouTube bietet eine Vielzahl von Tutorials zu diesem relativ einfachen Vorgang. In den Kommentaren zu einer vor einem Monat veröffentlichten Anleitung schrieb ein Zuschauer : „Das ist großartig für diejenigen von uns, die Musk und das, was er der Marke angetan hat, nicht ausstehen können.“

Auch der Cybertruck wird getarnt

Erstaunlicherweise haben sogar Besitzer des Tesla Cybertruck , eines riesigen, kantigen und unverwechselbaren Fahrzeugs, versucht, ihre stahlverkleideten Panzer umzubenennen. Obwohl es in ihrem Fall eher wie ein selbstironischer Scherz als eine effektive Tarnung wirkt. Fotos eines Cybertruck mit der Aufschrift „ TOYOTA “ auf der Heckklappe sind online im Umlauf. Ebenso wie Bilder eines Cybertruck im US-Bundesstaat Washington, auf dessen Rückseite „ RIVIAN “ steht. Was eine Zugehörigkeit zu einem Elektrofahrzeughersteller bekundet, der in direkter Konkurrenz zu Tesla steht und einen beliebten Pickup-Truck herstellt.

Als der Cybertruck der Marke Rivian in einem Subreddit für die Stadt auftauchte, in der er gesichtet wurde, meldete sich ein Paar, das behauptete, die Eigentümer zu sein, zu Wort, um sich zu erklären. „Das ist der Truck meines Mannes. Er hat fünf Jahre lang dafür gespart“, erklärte der erste Redditor. „Wir haben ihn gekauft, bevor die Sache seltsam wurde. Wir hatten einen anderen Tesla, den wir verkauft haben. Aber niemand will den Cybertruck kaufen. Wir können ihn buchstäblich nicht loswerden und haben nicht das Geld, um ihn zu verschrotten. Wir sind nicht mit Elon einverstanden. Mein Mann hat stolz für Kamala gestimmt. Wir haben alles getan, was wir konnten, um wenigstens den Tesla loszuwerden, den wir verkaufen konnten.“

Weiter unten im Thread schrieb sie : „Hier bin ich. Ich bin froh, dass ich ein paar Leute zum Schmunzeln bringen konnte. Zu Ihrer Information: Ich habe das 2019 bestellt und im Mai 2024 abgeholt. Kurz nachdem Elon uns verrückt gemacht hat.“ In einem anderen Kommentar fügte sie hinzu : „Vor der Amtseinführung hat niemand Teslas mutwillig beschädigt.“

Kot im Cybertruck

Cybertrucks, deren Markteinführung Ende 2023 mit einer Zeit zusammenfiel, in der Musk zunehmend extremistischer und verschwörungstheoretischer wurde, haben in dieser Hinsicht tatsächlich stark gelitten. Witzbolde stellten diese Woche in New York gefälschte Straßenschilder auf, die Hundebesitzer anwiesen, den Kot ihrer Haustiere im nächsten Cybertruck zu entsorgen.

Die Besitzerin betonte außerdem, dass sie sich von anderen, widerlichen Tesla-Fans unterscheide, die sich für den Truck begeistern. „Es gibt viele Cybertruck-Leute, die mich verrückt machen. Weil sie so tun, als wäre das ihre ganze Identität“, schrieb er. „Ob ich Elon cool finde? Nein. Er hat den Bogen überspannt und mich seit letztem Sommer in Verlegenheit gebracht. Ich bin nur ein ganz normaler Typ, der Autos mag, die ein bisschen anders sind. Als ich es zum ersten Mal kaufte, wusste ich, dass es aufgrund des Aussehens polarisieren würde. Aber Mann, Elon hat mich bei dieser Sache wirklich verarscht.“

Mit Hakenkreuzen besprüht

Der Versuch, der Reue des Käufers eine amüsante Wendung zu geben, ist sicherlich besser als die Anti-Musk-Aufkleber , die zu Internet-Bestsellern geworden sind und jetzt so manchen Tesla schmücken. Einschließlich Cybertrucks . Aber Boykotte und symbolische Formen des Widerstands sind kaum das einzige Problem des Unternehmens. Tesla-Ladegeräte, Händler und auf Parkplätzen abgestellte unverkaufte Autos wurden bei mutmaßlichen Brandstiftungen und Vandalismusaktionen beschädigt. Am Wochenende wurden mehrere Cybertrucks in einem Tesla-Zentrum außerhalb von Seattle mit Hakenkreuzen besprüht. Einer davon mit der Aufschrift „Fuck Elon“.

Trump hat im Rahmen seiner Ergebenheit gegenüber Musk signalisiert, dass er gegen Personen vorgehen würde, die angeblich an Angriffen auf Tesla-Besitztümer beteiligt waren. Als er am Dienstag im Weißen Haus so tat, als würde er einen Tesla kaufen, sagte er, er würde so weit gehen, sie als inländische Terroristen zu bezeichnen. Begründung: „Weil sie einem großartigen amerikanischen Unternehmen schaden“. Eine solche Drohung könnte zwar einige wenige Hetzer abschrecken, wirkt aber auch ein wenig verzweifelt. Fast so verzweifelt wie der Versuch, sein Luxusauto zu tarnen.