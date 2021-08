Foto: UIG via Getty Images, Gonzales Photo/Christian Hjorth. All rights reserved.

Neben seiner Tätigkeit als Lead-Gitarrist bei Rammstein realisiert Richard Kruspe seit 2005 auch noch seine eigenen Projekte mit der multinationalen Metal-Band Emigrate – und diese teilte am Montag (9. August) via Social Media ein verdächtiges Foto mit der Bildunterschrift „Soon“. Kündigen Richard Kruspe und Co. damit etwa neue Musik an?

Dass Emigrate mit dem mehrdeutigen Foto neue Musik in Aussicht stellen, ist nicht abwegig. Schließlich ist es inzwischen fast drei Jahre her, als die vierköpfige Band ihr drittes Studioalbum „A Million Degrees“ veröffentlichten. Ob es sich bei dem Foto um das Cover eines möglichen vierten Albums oder einen anderen Ausschnitt handelt – auch das gaben die Musiker bislang noch nicht preis.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Emigrate (@emigrateofficial)

Rammstein – Europa-Stadion-Tour

Bekannt sind inzwischen aber die neuen Termine der bevorstehenden Rammstein-Europa-Tour, die coronabedingt bereits zwei Mal verschoben wurde und nun im Sommer 2022 stattfinden soll. Die aktuellen Termine finden Sie weiter unten. Vorweg: Die Show im irischen Belfast (ursprünglich vom 17.06.2020 auf den 12.06.2021 verlegt) fällt komplett aus.

Termine der Europe Stadium Tour von Rammstein:

15.05.2022 – Prag, Airport Letnany

16.05.2022 – Prag, Airport Letnany

20.05.2022 – Leipzig, Red Bull Arena Leipzig (verlegt vom 29.05.2020 & 22.05.2021)

21.05.2022 – Leipzig, Red Bull Arena Leipzig (verlegt vom 30.05.2020 & 23.05.2021)

25.05.2022 – Klagenfurt, Wörthersee Stadion (verlegt vom 25.05.2020 & 27.05.2021)

26.05.2022 – Klagenfurt, Wörthersee Stadion (Zusatztermin)

30.05.2022 – Zürich, Stadion Letzigrund (verlegt vom 06.06.2020 & 05.07.2021)

31.05.2022 – Zürich, Stadion Letzigrund (verlegt vom 07.06.2020 & 06.07.2021)

04.06.2022 – Berlin, Olympiastadion (verlegt vom 04.07.2020 & 05.06.2021)

05.06.2022 – Berlin, Olympiastadion (verlegt vom 05.07.2020 & 06.06.2021)

10.06.2022 – Stuttgart, Cannstatter Wasen (verlegt vom 02.06.2020 & 31.05.2021 von der Mercedes-Benz Arena)

11.06.2022 – Stuttgart, Cannstatter Wasen (verlegt vom 03.06.2020 & 01.06.2021 von der Mercedes-Benz Arena)

14.06.2022 – Hamburg, Volksparkstadion (verlegt vom 01.07.2020 & 30.06.2021)

15.06.2022 – Hamburg, Volksparkstadion (verlegt vom 02.07.2020 & 01.07.2021)

18.06.2022 – Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena (verlegt vom 27.06.2020 & 26.06.2021)

19.06.2022 – Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena (verlegt vom 28.06.2020 & 27.06.2021)

22.06.2022 – Aarhus, Ceres Park (verlegt vom 04.08.2020 & 23.06.2021)

26.06.2022 – Coventry, Ricoh Arena (verlegt vom 20.06.2020 & 19.06.2021)

30.06.2022 – Cardiff, Principality Stadium (verlegt vom 14.06.2020 & 16.06.2021)

04.07.2022 – Nijmegen, Goffertpark (verlegt vom 24.06.2020 & 03.08.2021)

05.07.2022 – Nijmegen, Goffertpark (Zusatzkonzert)

08.07.2022 – Lyon, Groupama Stadium (verlegt vom 09.07.2020 & 09.07.2021)

09.07.2022 – Lyon, Groupama Stadium (verlegt vom 10.07.2020 & 10.07.2021)

12.07.2022 – Turin, Stadio Olimpico Grande Torino (verlegt vom 13.07.2020 & 13.07.2021)

16.07.2022 – Warschau, PGE Narodowy (verlegt vom 17.07.2020 & 17.07.2021)

20.07.2022 – Tallinn, Song Festival Grounds (verlegt vom 21.07.2020 & 21.07.2021)

24.07.2022 – Oslo, Bjerke Travbane (verlegt von Trondheim 26. & 27.07.2020 Granåsen & 25.07.2021 Leangen Travbane)

29.07.2022 – Göteborg, Ullevi Stadium (verlegt vom 31.07.2020 & 30.07.2021)

30.07.2022 – Göteborg, Ullevi Stadium (verlegt vom 01.08.2020 & 31.07.2021)

03.08.2022 – Ostend, Park De Nieuwe Koers (verlegt vom 10.06.2020 & 07.08.2021)

04.08.2022 – Ostend, Park De Nieuwe Koers (Zusatzkonzert)