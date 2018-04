Nach seiner Gewinner-Rede beim diesjährigen Echo hat Kollegah sich ein weiteres Mal öffentlich über Campino echauffiert. Der preisgekrönte Rapper („Jung, brutal, gutaussehend 3“) wirft dem Toten-Hosen-Sänger vor, sich nicht „wie ein Mann“ verhalten zu haben.

Weiterlesen Auschwitz-Komitee und Antisemitismusbeauftragter der Bundesregierung kritisieren Echo für Kollegah und Farid Bang scharf Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, bezeichnet die Preisvergabe an Kollegah und Farid Bang als „inakzeptabel“. Der Exekutiv-Vizepräsident des Auschwitz-Komitees, Christoph Heubner, nennt die Echo-Verleihung „musikalisch mausetot“.

„Wir kommen um eine positive Stimmung zu verbreiten, es ist immerhin eine Feier. Und da fand ich, dass das ein Bitch-Move war“, sagte Kollegah bei der Aftershow-Party zu „Bild“. „Er (Campino) hat sich als moralische Instanz dargestellt. Wenn man als Künstler stilvoll unterwegs ist, stellt man andere nicht an den Pranger“, wiederholte der Musiker den Vorwurf, den er Campino schon auf der Bühne machte.

Weiterlesen Echo: Kollegah und Farid Bang ausgebuht – „Campino spielt sich als moralische Instanz auf“ Echo-Preisträger Kollegah und Farid Bang wettern auf der Bühne gegen Campino, der sie zuvor kritisiert hatte. Kollegah bezeichnet dessen Rede als „stillos“ – und hält ein Porträt des Toten-Hosen-Sängers in die Höhe, mit gezeichnetem Heiligenschein.

Gleichzeitig lobt er einen anderen, ebenfalls beim Echo anwesenden Kollegen. „Wie es anders geht, hat Rea Garvey gezeigt. Der hat mich backstage angesprochen. Er hat sich ja vorher auch in der ‚Bild‘ geäußert und fand es ein bisschen daneben, was wir gemacht haben. Aber er ist auf uns zugekommen und wir haben geredet. Am Ende hat man sich die Hand gegeben, wie Männer. Props an Rea Garvey. So geht’s also auch. Im Endeffekt ist es ein schöner Abend gewesen und der Echo die Krönung.“

Campino: „Mit Antisemitismus ist eine Grenze überschritten“

Campino, der für Die Toten Hosen einen Preis entgegen nahm („Rock National“), kritisierte die Auszeichnung Kollegahs und Farid Bangs („Urban National“) scharf. „Wenn Provokation eine frauenfeindliche, homophobe, rechtsextreme oder antisemitische Form annimmt, wird eine Grenze überschritten.“ Damit verwies er auf Songs wie „08/15“, in denen die Rapper mit Zeilen wie „Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen“ provozierten.

Weiterlesen Campinos Ansage gegen Farid Bang und Kollegah: Video in voller Länge Sehen Sie hier, wie Toten-Hosen-Sänger Campino klare Worte gegen Farid Bang und Kollegah richtet: „Bei Antisemitismus ist die Grenze überschritten“.

Sowohl das Internationale Auschwitz-Komitee als auch der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung zeigten sich erschüttert von der Auszeichnung an die beiden Musiker.