Bereits 2019 wurde eine Dokumentation über Led Zeppelin angekündigt, die 2021 mit Zustimmung und Beteiligung der Band fertiggestellt worden war. Nun soll eine überarbeitete Version der Doku in die Kinos kommen. Das genaue Veröffentlichungsdatum ist bislang jedoch unbekannt.

Die Doku „Becoming Led Zeppelin“ ist fertig

In einer Ankündigung heißt es, dass das noch unbetitelte Werk nun fertiggestellt und mit einer „brandneuen Tonmischung [und] neu ausgegrabenem Material aus den Archiven aller vier Bandmitglieder“ ergänzt wurde. Regisseur Bernard McMahon begründete die jahrelange Arbeit damit, dass man für den „bestmöglichen Sound“ habe sorgen wollen.

Außerdem bleibt es spannend, ob der Film diesmal tatsächlich seinen Weg in die Kinos schafft, denn nachdem „Becoming Led Zeppelin“ ursprünglich 2019 angekündigt und 2021 als fertig erklärt wurde, erschien das Werk nicht. Nur auf dem Filmfestival in Venedig 2021 wurde die Rohfassung einem ausgewählten Publikum gezeigt und geriet anschließend in Vergessenheit. Und das, obwohl bereits ein Teaser-Clip zur Dokumentation veröffentlicht wurde.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Was ist zu erwarten?

Die Produktionsfirma beschreibst das Werk als „hybrider Doku-Konzertfim“, der Live-Szenen von Led-Zeppelin-Konzerten aus dem Jahr 1969 im Fillmore West, dem Atlanta Pop Festival und dem Texas Pop Festival sowie Interviews mit den Bandmitgliedern Jimmy Page, Robert Plant und John Paul Jones und Archivausschnitte mit dem 1980 verstorbenen John Bonham enthalten soll. Dabei solle sich „Becoming Led Zeppelin“ auf die Gründung der Band und ihrem Aufstieg bis zum 1969 erschienenen Album „Led Zeppelin II“ konzentrieren.