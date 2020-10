Die besten Alben aller Zeiten: Led Zeppelin – „Led Zeppelin II“

Die Briten können aufatmen: Der Oberste Gerichtshof hat jetzt auch noch mal bestätigt, dass Led Zeppelin nicht aus „Taurus“ von Spirit geklaut haben. Somit ist der Kampf um die Urheberrechte vom „Stairway To Heaven“-Intro ganz final vom Tisch.

Eigentlich hätte die Sache schon längst gegessen sein sollen – spätestens am 9. März 2020, als das US-Berufungsgericht in San Francisco Led Zeppelin Recht gab und die Klage der Treuhänder der Sixties-Band Spirits ins Nichts führte. Doch dann versuchten diese es erneut – und ließen den Obersten Gerichtshof darüber entscheiden, ob Robert Plant und Jimmy Page sich beim „Stairway To Heaven“-Intro an Spirits „Taurus“ bedient hätten oder nicht. Das Ergebnis: Auch dort entschied man zugunsten von Led Zeppelin. Streit vor Gericht hielt seit 2014 an Im Jahr 2014 reichten die Treuhänder des 1997 bei einem Unfall ums Leben gekommenen Randolph…