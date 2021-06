Eric Clapton fühlt sich wegen Corona-Kritik ausgegrenzt

Michael Madsen war die erste Wahl des Filmemachers für die Rolle des Vincent, am Ende spielte sie John Travolta.

Johnny Depp als Pumpkin, Marisa Tomei als Mia oder gar Eddie Murphy als Jules – Quentin Tarantino hatte alle möglichen Besetzungswünsche beim Casting für seinen 1994er-Gangsterfilm „Pulp Fiction“. Eine Liste führt all die Schauspieler auf, die der Regisseur gerne für „Pulp Fiction“ besetzt hätte. Geteilt hat sie die Schriftsteller Don Winslow. Tarantino's rough cast list for PULP FICTION. pic.twitter.com/JfayqtLfuT — Don Winslow (@donwinslow) May 30, 2021 Michael Madsen statt John Travolta Während einige Darsteller, die es schließlich in den Film schafften, auch auf der Liste auftauchen (etwa Tim Roth als Pumpkin oder Amanda Plummer als Honey Bunny), waren einige der…