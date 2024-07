Eric Clapton: „Slowhand At 70“ erscheint als 4K-Version

Eric Clapton feierte 2015 seinen 70. Geburtstag in Rahmen seiner „70th Birthday Celebration“-Tournee. Dazu kehrte er 50 Jahre nach seinem ersten Auftritt in die Londoner Albert Hall zurück und spielte Fanlieblinge und Klassiker wie „Cocaine“, „I Shot The Sheriff“ und „Layla“.

Obwohl es unter dem Motto seines Alters stattfand, ließ sich Clapton nichts von seinen 70 Jahren anmerken. Die komplette Geburtstagsparty kam als Konzertfilm „Slowhand At 70: Live At The Royal Albert Hall“ im September 2015 in die Kinos und folgte zwei Monate später als DVD und Blu-ray. Nun wird der Gig am 13. September zum ersten Mal als 4K UHD-Blu-ray erhältlich sein.

Eric Claptons Konzertmarathon

Bereits im Alter von 17 Jahren brach Eric Clapton sein Kunststudium ab, um sich der Musik zu widmen. Statt Univorlesungen schloss sich der Sänger seiner ersten Band The Roosters an, in der auch der spätere Gitarrist der Rolling Stones, Brian Jones, Mitglied war. Nur ein Jahr später, im Jahr 1964, gelingt ihm der Durchbruch mit dem Song „For Your Love“. Allerdings mit einer anderen Band, den Yardbirds.

Seither gilt Clapton nicht nur als einer der besten Gitarristen, sondern lieferte zudem zahlreiche Hits. Ein Jahrhundert später versammelte der Musiker seine Klassiker in einer 17 Tracks umfassenden Setlist.

Diese spielte Clapton nicht nur einmal, sondern ganze neun Mal live vor einem Publikum. Davon sieben Shows in der Albert Hall in Großbritannien. Für den dazugehörigen Konzertfilm „Slowhand At 70: Live At The Royal Albert Hall“ wurden ursprünglich die Auftritte am 20. und 21. Mai mitgefilmt, um so beide Gigs zusammenzuschneiden.

Allerdings landete dann nur das Material eines Gigs im Film, dafür aber vollständig. Von „Wonderful Tonight“ über „Crossroads“ und „Tears In Heaven“ hin zu „Hoochie Coochie Man“ lieferte Eric Clapton eine echte Greatest-Hits-Show ab. Wer den Konzertmarathon 2015 verpasste, kann sich nun das komplette Programm in 4K Ultra HD anschauen.

„Slowhand At 70: Live At The Royal Albert Hall“ – Tracklist

„Somebody’s Knockin‘ on My Door“ „Key to the Highway“ „Tell the Truth“ „Pretending“ „Hoochie Coochie Man“ „You Are So Beautiful“ (Featuring Paul Carrack) „Can’t Find My Way Home“ (Featuring Nathan East) „I Shot the Sheriff“ „Driftin‘ Blues“ „Nobody Knows You When You’re Down and Out“ „Tears in Heaven“ „Layla“ „Let It Rain“ „Wonderful Tonight“ „Crossroads“ „Cocaine“ „High Time We Went“ (Featuring Andy Fairweather Low)

Hinweis: 4K UHD-Blu-rays sind nicht über normale Blu-ray-Geräte abspielbar, sondern müssen über einen 4K UHD-Blu-ray-Player angeschaut werden.