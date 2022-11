Von Kurt Cobain auf der Bühne zertrümmerte Gitarre wird versteigert

Wer das nötige Kleingeld zusammen hat, kann versuchen, eine von Kurt Cobain nicht nur signierte, sondern auf der Bühne demolierte E-Gitarre zu ergattern. Die 1973 Fender Mustang mit Sunburst-Finish wird vom 11. November bis 13. November vom Auktionshaus Julien’s versteigert. Sie ist Teil der Auktion „Icons & Idols: Rock ‘n‘ Roll“, auf der auch viele andere Instrumente und Erinnerungsstücke prominenter Musiker*innen angeboten werden.

Die Fender-Gitarre wurde von Kurt Cobain am 9. Juli 1989 in Wilinsburg, Pennsylvania auf der Bühne zertrümmert, als er den „Bleach“-Opener „Blew“ spielte. Später tauschte er sie mit Sluggo Cawley, Sänger der Grunge-Band Hullabaloo, gegen eine andere zerschlagene Gitarre, die dieser an der Wand hängen hatte. Bei dem Tausch signierte Cobain sie für Cawley: „Yo Sluggo, thanks for the trade. If its illegal to Rock And Roll, then throw my ASS in JAIL – Nirvana” steht auf dem Instrument. Der Auktionspreis wird auf 200.000 bis 400.000 Dollar geschätzt.

Die Auktion findet vor Ort im Hard Rock Cafe in New York und online statt. Laut Julien’s werden über 1.500 Objekte angeboten. Darunter ist etwa John Lennons Markenzeichen, seine Brille mit den runden Gläsern, deren Wert auf 60.000 bis 80.000 Dollar geschätzt wird. Günstiger ist eine Apple-Watch der anderen Art zu haben: Eine Armbanduhr aus Lennons Besitz mit dem Logo von Apple Records wird auf 1.000 bis 2.000 Dollar geschätzt.

Klavier von Bob Dylan kommt unter den Hammer

Auch Bob Dylan ist in der Auktion vertreten: Ein Flügel der Marke Wm. Knabe & Co., auf dem er in seinem Zuhause in der Künstlerkolonie Byrdcliffe in Woodstock spielte, soll geschätzte 50.000 bis 70.000 Dollar erzielen. In Byrdcliffe arbeitete Dylan an den Songs für sein Album „Nashville Skyline“ (1969).

Weitere Objekte in der Auktion sind etwa Amy Winehouse‘ ikonisches Haarteil, das sie bei ihrem Auftritt bei den Grammys 2008 trug, ein Cadillac-Cabrio aus dem Besitz von Neil Young, eine von Prince gespielte Kurt-Nelson-E-Gitarre oder vom Fotografen Herb Ritts aufgenommene Original-Polaroid-Fotos von Madonna. Auch eine Reihe handgeschriebener To-Do-Listen der Pop-Queen kann man ersteigern.