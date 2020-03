Erste Sängerin glaubt, mit dem Coronavirus infiziert zu sein

Das wird Sie auch interessieren





Caroline Polachek hat als erste Musikerin angedeutet, möglicherweise mit dem Coronavirus infiziert zu sein. Sie leide unter einer Reihe von Symptomen, die mit COVID-19 in Verbindung gebracht werden, gab sie in einem Video auf Instagram zu erkennen.

„Hey Leute, ich bin sehr erschüttert, dass ich das, was ich für das Coronavirus halte, bekommen habe“, sagt die Indie-Pop-Sängerin zu Beginn des Videos. „Ich habe gestern Abend angefangen, Symptome zu bekommen: Fieber, trockener Husten, Übelkeit, Migräne, und im Moment fühlt es sich einfach wie eine schlimme Grippe an.“

„Bleibt sicher, bleibt zuhause“

Polachek hat sich erst einmal selbst in häusliche Solo-Quarantäne begeben. Gewissheit hat sie aber erst einmal keine – wegen mangelnder Tests. Ihren Fans rät sie: „Bleibt sicher, bleibt zuhause.“

In Nachfolgebeiträgen, die sie ihrer Instagram-Story anfügte, deutete die 34-Jährige immerhin an, sich etwas besser zu fühlen, und appellierte an die Fans, nicht in Bars und Restaurants zu gehen, solange die offiziellen Empfehlung lautet, soziale Kontakte so gut es geht zu meiden.