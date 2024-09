MTV Video Music Awards 2024: Alle Gewinner:innen im Überblick

Am 11. September fanden in der UBS Arena in New York die MTV Video Music Awards 2024 statt. Dieses Jahr stand die Bühne, erneut, ganz im Zeichen von Taylor Swift, die mit sieben Awards die Show dominierte. Das bedeutet aber auch – zwei Awards weniger als im vorherigen Jahr. Die 34-Jährige kann sich aber mit dem prestigeträchtigen Preis für das „Video des Jahres“ für ihren Song „Fortnight“ (ein Duett mit Post Malone) trösten – in dieser Kategorie hat sie bereits das dritte Jahr in Folge gewonnen.

Taylor Swift: Die große Gewinnerin des Abends

Neben dem Sieg in der Sparte „Video des Jahres“ durfte Swift auch den Award für „Künstlerin des Jahres“ entgegennehmen. Zudem wurde „Fortnight“ als „Bester Song des Sommers“ sowie in der Kategorie „Beste Zusammenarbeit“ prämiert. Taylor Swift nutzte ihre Dankesreden nicht nur, um ihre Freude auszudrücken, sondern gedachte auch der Opfer der Terroranschläge vom 11. September 2001: „Heute denke ich an alle, die wir vor 23 Jahren verloren haben. Das ist das Wichtigste an diesem Tag“, sagte sie in einer Rede. Zudem rief sie ihre Fans dazu auf, bei der bevorstehenden Präsidentschaftswahl am 5. November ihre Stimme bei der US-Wahl abzugeben.

Eminem: Rückkehr auf die VMA-Bühne

Ein weiteres Highlight der diesjährigen Show war die Rückkehr von Eminem, der die VMAs mit seinem Auftritt eröffnete. Der Rapper knüpfte an den Erfolg seines Auftritts aus dem Jahr 2000 an und sicherte sich den Preis für „Bestes Hip-Hop-Video“ mit seinem Song „Houdini“. Mit acht Nominierungen war der Rapper unter anderem auch in den Kategorien „Bester Schnitt“ und „Beste Spezialeffekte“ nominiert.

Ehrungen und Rekorde

Beyoncé, die bereits als erfolgreichste weibliche Künstlerin in der Geschichte der VMAs gilt, ging dieses Jahr mit drei Nominierungen ins Rennen. Obwohl sie keinen neuen Rekord aufstellen konnte, bleibt sie mit 30 gewonnenen Moon Persons weiterhin unangefochten.

Hier ist die vollständige Liste der Gewinner:innen der MTV Video Music Awards:

Best New Artist

Chappell Roan

Michael Jackson Video Vanguard Award

Katy Perry

Video of the Year

Fortnight – Taylor Swift & Post Malone

Best K-Pop Video

Rockstar – Lisa

Artist of the Year

Taylor Swift

Song of the Summer

Fortnight – Taylor Swift & Post Malone

VMAs Most Iconic Performance

Roar (2013 MTV VMA Performance) – Katy Perry

Best Rock Video

Human – Album Version – Lenny Kravitz

Push Performance of the Year

EASY – Le Sserafim

Song of the Year

Espresso – Sabrina Carpenter

Best Editing

Fortnight – Taylor Swift & Post Malone

Best Choreography

Houdini – Dua Lipa

Best Group Video

Seventeen

Best Pop Video

Fortnight – Taylor Swift & Post Malone

Best Collaboration

Fortnight – Taylor Swift & Post Malone

Best Special Effects

Houdini – Eminem

Best Video with a Social Message

What Was I Made For? – Billie Eilish

Best Hip-Hop Video

Houdini – Eminem

Best Afrobeats Song

Water – Tyla

Best Direction

Fortnight – Taylor Swift & Post Malone

Best Alternative Video

Beautiful Things – Benson Boone

Best Trending Video

Mamushi – Megan Thee Stallion & Yuki Chiba

Best Latin Video

Mil Veces – Anitta

Best Art Direction

BOA – Megan Thee Stallion

Best Cinematography

we can’t be friends (wait for your love) – Ariana Grande

Best RnB Video

Snooze – SZA