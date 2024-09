Eminem steht als Eröffnungs-Act für die MTV Video Music Awards 2024 fest

Guess who‘s back, back again… Nach 14 Jahren wird Eminem abermals die MTV Video Music Awards mit einer Performance eröffnen. Das gaben die Veranstalter:innen auf Instagram bekannt. Dabei wird der US-Rapper am 11. September Material aus seinem aktuellen Album „The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)“ zum ersten Mal live in einer TV-Show präsentieren.

Schon im Jahr 2010 leitete er die Preisverleihung mit den Songs „Not Afraid“ und „Love the Way You Lie“, letzteren im Duett mit Rihanna, ein.

Acht Nominierungen für Eminem

Eminem ist in diesem Jahr selbst für acht Preise nominiert, darunter in den Kategorien „Video des Jahres“, „Song des Sommers“ (für „Houdini“), „Bester Hip-Hop-Song“ und „Ikonischste Performance bei den VMAs“ für sein Medley aus „The Real Slim Shady“ und „The Way I Am“ aus dem Jahr 2000. Damals brachte er eine Truppe von 100 wie er gekleideten Doppelgängern mit auf die Bühne.

Was die Gesamtzahl der Nominierungen angeht, haben allerdings andere die Nase vorn: So führt Taylor Swift die Liste mit zehn Nominierungen an, gefolgt von Post Malone mit neun, wobei die meisten davon aus seinem Duett mit Swift, „Fortnight“, resultieren.

Eine Trophäe von Rekord entfernt

Sichert sich der 51-Jährige nur eine einzige Auszeichnung, reicht dies bereits, um zum alleinigen Rekordhalter für die meisten VMA-Gewinne eines männlichen Solokünstlers in der Geschichte der Show zu werden. Momentan teilt er sich diesen Platz noch mit Peter Gabriel. Zudem hält er mit 13 VMAs den Rekord für die meisten Auszeichnungen eines Rap-Künstlers und ist mit 67 Nominierungen der am zweithäufigsten nominierte Künstler in der Geschichte der VMAs – hinter Madonna mit 71 Nominierungen.

Das Staraufgebot bei der Award-Show

Doch nicht nur nur Eminem wird seinen musikalischen Beitrag zu den MTV VMAs leisten, sondern auch Künstler:innen wie zum Beispiel Anitta, Camila Cabello, Katy Perry, Chappell Roan, Lenny Kravitz, Lisa von Blackpink, LL Cool J, Sabrina Carpenter, Shawn Mendes und natürlich der Host der Award-Show: Megan Thee Stallion. Diese wird bei ihrer Moderation von weiteren großen Namen wie Addison Rae, Alessandra Ambrosio, Busta Rhymes, Cyndi Lauper, DJ Khaled, Fat Joe, Flavor Flav, French Montana, Halle Bailey, Lil Nas X, Miranda Lambert, Naomi Scott, Suki Waterhouse, Thalía und Tinashe unterstützt.