Hier pimpen Metallica den Europe-Hit „The Final Countdown“ auf

Die Osloer bekamen den größten Hit ihrer Landsmänner A-ha zu hören („Take On Me“), die Schweden nun auch einen der größten ihrer Landsmänner: „The Final Countdown“ von Europe, mit dem Joey Tempest und Band 1986 die Welt eroberten.

Damit führten Metallica am Samstag (05. Mai) ihre Tradition fort, in den europäischen Städten ihrer Tournee einen typischen Hit zu covern, sie nennen das „Doodle“.

Wie zu hören, beherrscht Robert Trujillo den Gesang halbwegs okay, und Kirk Hammett kriegt das Hair-Metal-Solo auch gut hin. Am heutigen Montag treten Metallica ein zweites Mal in der Ericsson-Globe-Arena von Stockholm auf. Was werden sie diesmal covern? Kann eigentlich nur auf Abba hinauslaufen. Unser Tipp: „S.O.S.“ oder „Money Money Money“.

Metallica: The Final Countdown: