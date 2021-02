Foo Fighters im Video: exklusives Track-by-Track – „Love Dies Young“:

Die beiden Musiker starteten kürzlich eine YouTube-Reihe, um jüdische Musiker anlässlich des diesjährigen Chanukka-Festes zu ehren.

Anlässlich des jüdischen Chanukka-Fests hat der Foo-Fighters-Frontmann Dave Grohl zusammen mit dem Musikproduzenten Greg Kurstin eine neue YouTube-Reihe gestartet. In den „Hanukka Sessions“ covern die beiden über die Dauer der insgesamt acht Feiertage täglich einen Song von jüdischen Musikern. In der siebten Folge der „Hanukka Sessions“ spielten Grohl und Kurstin ein Stück, dessen Titel wohl kaum besser zum Jahr 2020 passt: „Frustrated“ von The Knacks. Die US-amerikanische Rockband erzielte vor allem in den 1960er und 1970er Jahren mit Hits wie „My Sharona“ große Erfolge. Ihren Auftritt kündigten die beiden auf dem Twitter-Account der Foo Fighters mit den Worten an: „Heute…