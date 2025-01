Frances Bean Cobains Kindermädchen mit 58 Jahren gestorben

Jackie Farry war nicht nur Kindermädchen der einzigen Tochter von Kurt Cobain und arbeitete eng mit Nirvana zusammen, sie gilt auch als regelrechte Musik-Veteranin der 1990er-Jahre. Unter anderem war sie als Tourmanagerin von Elliott Smith und The Lemonheads unterwegs.

Nun ist Farry im Alter von 58 Jahren am 12. Januar 2025 an den Folgen einer Lungenerkrankung verstorben.

Ihr Tod wurde von Farrys langjähriger Freundin, der Managerin und Produzentin Janet Billig Rich, bestätigt. Farry kämpfte seit über 20 Jahren gegen den Krebs.

Gern gesehen in der New Yorker Musikszene der 1990er-Jahre

Die Karriere von Jacquelyn Beth Farry, wie sie mit vollem Namen heißt, fand ihre Anfänge in den 1980er-Jahren, als sie als Empfangsdame bei Homestead Records arbeitete. Das Label ist bekannt für sein breit gefächertes Indie Repertoire, unter anderem gehören zu Homestead Records Künstler:innen wie Babe the Blue Ox, The Meatmen und Tsunami. Ende der 1980er-Jahre wechselte Farry dann zu Atlantic Records, bevor sie Anfang der 90er-Jahre zu Epic Records wechselte. Bei beiden Labels war die gebürtige New Yorkerin in der Radiopromotion tätig, arbeitete vor allem mit Metal- und Hardrock-Bands zusammen. Schnell galt Farry als Vertraute vieler Bands dieser Zeit und war in der New Yorker Musikszene der 1990er-Jahre ein gern gesehener Gast.

Während Nirvanas Blütezeit arbeitete Farry eng mit der Band zusammen und fungierte bis zu Kurt Cobains Tod im Jahr 1994 auch als Kindermädchen seiner Tochter mit Courtney Love, Frances Bean Cobain. Kurzzeitig war Farry auch als Moderatorin der kurzlebigen MTV-Serie „Superock“ tätig, die 1995 in die Fußstapfen der Sendung „Headbangers Ball“ treten sollte.

In den späten 1990er-Jahren fand sich Farry als Tourmanagerin einiger nennenswerten Künstler:innen wieder, neben den oben genannten auch Stereolab, Jon Spencer Blues Explosion und Quasi.

„Sie war ein Leuchtfeuer“

„Jackie trug einen unglaublichen Schatz an Erinnerungen und Liedern aus diesen prägenden Jahren mit sich“, erzählte Janet Billig Rich gegenüber „The Hollywood Reporter“, „Jackies Liebe zur Musik wurde nur noch von ihrem scharfen Verstand, ihrem Humor und ihrer magnetischen Persönlichkeit übertroffen. Sie war ein Leuchtfeuer für Freunde und Fremde gleichermaßen und zog die Menschen mit ihrer ansteckenden Energie in ihren Bann. Jackie Farrys Vermächtnis besteht aus Liebe, Lachen und einem unbezähmbaren Geist. Wir werden sie sehr vermissen – ihre unvergesslichen Geschichten, ihr Humor und ihr Einfluss auf alle, die sie kannten, werden für immer weiterleben.“